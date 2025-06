Drucker mieni, že návrh o znížení príspevku vybraným školám prináša férovosť

Pripúšťa však predĺženie času uvedenia do praxe. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu.

„Som pripravený na to, aby sme, povedzme, uvažovali o roztiahnutí toho prechodného obdobia, že zníženie o 20 percent normatívu by nenastalo skokovo, i keď my aj tak neuvažujeme, že to má nastať od 1. septembra budúceho roka, ale že by sa to premietlo v nejakej perióde možno troch rokov,“ avizoval.

Minister poukázal na to, že legislatívny návrh reaguje na správu Útvaru hodnoty za peniaze rezortu financií. Poukázal pri tom na disproporciu medzi právami a povinnosťami súkromných a verejných škôl. „My sme v návrhu pristúpili k absolútnej férovosti. Definujeme nový inštitút, ktorému sa hovorí verejný poskytovateľ,“ povedal.

Vysvetlil, že po zmene zákona si bude môcť škola zriadená cirkvou alebo súkromná škola vybrať, či sa stane verejným poskytovateľom, a bude mať teda rovnaké práva a povinnosti ako školy zriadené mestami, obcami a samosprávami. „Ponechávame možnosť vyberať školné, ale za predpokladu, že nebudú mať plný normatív,“ ozrejmil.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Chce ním rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ten by sa mal znížiť súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, a to o 20 percent. Zmeny týkajúce sa normatívneho príspevku by mohli nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2027.

Zámer kritizovali zástupcovia neštátneho školstva. Prezident Asociácie evanjelických škôl Marián Damankoš, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová, riaditeľ Združenia katolíckych škôl Slovenska Radoslav Rusňák a riaditeľ Združenia škôl C. S. Lewisa Roman Baranovič sa na Druckera obrátili aj otvoreným listom. „Uvažované zmeny vo viacerých smeroch rozhodne nepovažujeme za mediálne prezentovaný veľký skok vpred, ale naopak, považujeme ho za neprimeraný zásah do rozmanitosti a autonómie vzdelávania na Slovensku,“ podotkli.

Namietali aj chýbajúcu debatu k návrhu. „Pri príprave legislatívnych návrhov bol zreteľne porušený vami viackrát zdôrazňovaný princíp participatívnosti a uvedené návrhy vznikli bez vecnej odbornej diskusie s relevantnými partnermi a zástupcami všetkých dotknutých poskytovateľov vzdelávania,“ podotkli. Odmietli vyjadrenia o účelovom výbere detí a žiakov do neštátnych škôl. Druckera v liste vyzvali na urgentné stretnutie. „V záujme zosúladiť navrhované zmeny so základnými zákonnými princípmi výchovy a vzdelávania,“ odôvodňovali.