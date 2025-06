Fico: Slovensko nepodporí 18. sankčný balík EÚ proti Rusku bez vyriešenia REPowerEU

„Ak nám povedia, že nebudú nič odkladať a chcú tento ideologický nezmysel prijať, ja nevidím žiadny dôvod, prečo by Slovensko malo podporiť 18. sankčný balík. To je celé. Je to veľmi jednoduché, aj my musíme mať nejaké páky a nástroje, ako dosahovať svoje ciele,“ zdôraznil Fico.

Podľa jeho slov by iniciatíva mala výrazne negatívny dosah na slovenské domácnosti aj priemysel. Kritizoval tiež, že návrh počíta s ukončením dovozu plynu z Ruska bez kompenzácií v prípade prehry v arbitráži.

„My nemáme čo pre Ukrajinu platiť viacej za plyn, ak objektívne môžeme mať plyn z určitých realistických zdrojov, čiže to je ten repowering,“ poznamenal predseda vlády SR.

Poukázal na rozdiely v rozhodovacích mechanizmoch – kým pri schvaľovaní sankcií je potrebná jednomyseľnosť a členské štáty môžu uplatniť právo veta, pri legislatívnom návrhu REPowerEU stačí kvalifikovaná väčšina. Práve preto podľa neho Európska komisia túto otázku nezaradila do sankčného balíka.

„S vysokou pravdepodobnosťou tento ideologický nezmysel Európskej komisie bude pravdepodobne schválený, pretože Slovensko a ďalšie krajiny, ktoré sú proti, nebudú mať možnosť tento legislatívny akt zastaviť,“ skonštatoval Fico. Iniciatíva podľa neho ide aj proti konkurencieschopnosti EÚ.

Zároveň vyhlásil, že stanoviská ministrov zahraničných vecí Slovenska a Maďarska sú v tejto otázke konzistentné. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) deklaroval svojim partnerom na pondelkovom (23. 6.) zasadnutí Rady EÚ v Bruseli pozíciu SR k 18. sankčnému balíku proti Ruskej federácii: „Rokovania o 18. balíku stále prebiehajú a zatiaľ nepoznáme jeho finálne znenie. Pre Slovensko je však politicky absolútne kľúčové, aby sa diskusia o sankčnom balíku presunula na Európsku radu a spojila sa s témou takzvaného návrhu RePowerEU. (...) Otvorene sme o to požiadali našich partnerov.“ Táto otázka bude predmetom diskusií na nadchádzajúcom summite lídrov členských krajín EÚ v Bruseli, ktorý sa uskutoční vo štvrtok.