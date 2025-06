Trump oznámil dohodu o „úplnom prímerí“ medzi Iránom a Izraelom

To má začať o niekoľko hodín, keď obe strany ukončia svoje prebiehajúce záverečné misie.

„Izrael a Irán sa dohodli na úplnom a totálnom prímerí,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social a dodal, že sa tak stane „za približne šesť hodín, keď Izrael a Irán ukončia svoje prebiehajúce záverečné misie“. Prímerie sa tak má podľa amerického prezidenta začať v utorok okolo 06.00 h SELČ a „oficiálne ukončí“ 12-dňový konflikt.

Podľa prezidenta mohol konflikt „trvať roky a zničiť celý Blízky východ, ale nestalo sa tak a ani sa nikdy nestane“. Tel Aviv ani Teherán sa k údajnej dohode dosiaľ nevyjadrili.

Americký prezident tvrdí, že prímerie začne najskôr dodržiavať Irán a po dvanástich hodinách sa k nemu pridá aj Izrael. Po uplynutí 24 hodín by sa podľa Trumpa mal konflikt skončiť úplne. Obe strany vraj počas prímeria ostanú „pokojné a zodpovedné“.

„Za predpokladu, že všetko bude fungovať tak ako má, čo sa aj stane, by som chcel zablahoželať obom krajinám, Izraelu a Iránu, že majú výdrž, odvahu a rozum ukončiť to, čo by sa malo nazývať 12-dňová vojna,“ napísal v príspevku Trump.