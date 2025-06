Európa sa musí vyzbrojiť v nestabilnom svete, vyzvali Macron a Merz

Napísali to francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz v spoločnom článku uverejnenom v pondelok denníkom The Financial Times.

„Jednoznačne potvrdzujeme spojeneckú jednotu, solidaritu a záväzok k slobode, mieru a bezpečnosti nášho kontinentu,“ uviedli lídri v predvečer summitu NATO v holandskom Haagu, kde sa podľa očakávaní hlavy členských štátov a predsedovia vlád zaviažu zvýšiť výdavky na obranu z úrovne súčasných dvoch na päť percent hrubého domáceho produktu (HDP).

„V čase, keď sa chystáme na summit..., je všade okolo nás nepokoj: zúri vojna, narúšajú sa normy a spochybňujú sa staré istoty. V týchto ťažkých časoch Nemecko a Francúzsko - spolu s európskymi a transatlantickými priateľmi a spojencami - stoja jednotne a silno, aby bránili svoje spoločné hodnoty, ako aj slobodu a bezpečnosť svojich občanov,“ napísali Macron a Starmer.

Za hlavný zdroj nestability pre Európu označili Rusko, ktoré podľa nich vedie „imperialistickú vojnu“ od napadnutia Gruzínska v roku 2008, cez anexiu Krymského polostrova, neskôr prepadnutie Doneckej a Luhanskej oblasti o šesť rokov a potom aj celej Ukrajiny v roku 2022.

Domnievajú sa, že cieľom ruského prezidenta Vladimira Putina je podkopať európsku bezpečnosť a že zo strany Moskvy ide o metodickú snahu vykonávať nátlak na susedov, snahu destabilizovať európske krajiny a spochybniť globálny poriadok. „Nemôžeme to akceptovať, pretože naším cieľom je chrániť a zachovať mier na našom kontinente,“ zdôraznili.

Na summite v Haagu sa chystajú obaja podľa svojich slov potvrdiť podporu úsiliu USA o ukončenie vojny na Ukrajine a dosiahnutie pevného a trvalého mieru, ktorý by zachoval jej suverenitu a bezpečnosť ostatných krajín na kontinente. Rovnako chcú podčiarknuť naliehavú potrebu podporenú odhodlaním zvýšiť tlak na Rusko, a to aj prostredníctvom sankcií.

„Zabezpečíme, aby Ukrajina vyšla z tejto vojny prosperujúca, silná a bezpečná a aby už nikdy nežila v strachu z ruskej agresie,“ napísali s tým, že EÚ, jej členské štáty a Británia doteraz poskytli Ukrajine pomoc vo výške 130 miliárd eur a okrem toho odsúdili Rusko a uvalili naň sankcie.

„Čaká nás toho ešte viac. Zvýšime našu podporu ukrajinským ozbrojeným silám. Budeme spoločne investovať do ukrajinského obranného priemyslu. Okrem toho v koordinácii so Spojeným kráľovstvom zabezpečíme, aby bola budúca ukrajinská armáda dostatočne veľká a vybavená na to, aby mohla odradiť akúkoľvek novú inváziu,“ dodali.