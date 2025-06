Britská vláda chce zakázať propalestínsku skupinu Palestine Action

Podpora tejto organizácie alebo členstvo v nej tak bude nezákonné. Aktivisti tejto skupiny v noci na piatok vnikli na leteckú základňu Brize Norton v strednom Anglicku, kde postriekali červenou farbou dve lietadlá britského Kráľovského letectva (RAF) typu Airbus Voyager, využívané na doplňovanie paliva a strategickú prepravu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.

Aktivisti nastriekali farbu do motorov lietadiel. Cooperová to označila za hanebné. Skupina sa podľa nej podobných skutkov dopustila aj v minulosti. Dodala, že budúci pondelok predloží parlamentu návrh nariadenia, ktorým by v prípade schválenia došlo k zákazu skupiny podľa britského Zákona o terorizme z roku 2000. AFP objasňuje, že členstvo v tejto skupine alebo jej podporu bude Británia považovať za trestný čin, za ktorý hrozí až 14 rokov väzenia.

„Palestine Action sa počas viacerých útokov dopustila vážneho poškodzovania majetku s cieľom presadzovať svoj politický cieľ a ovplyvniť vládu,“ uviedla vo vyhlásení Cooperová.

Ministerka vo vyhlásení spomenula útoky na zbrojovku Thales v Glasgowe v roku 2022 a dva minuloročné útoky na spoločnosť Instro Precision v Kente na juhovýchode Anglicka a na izraelskú vojenskú technologickú spoločnosť Elbit Systems v Bristole.

„Takéto incidenty nepredstavujú legitímny alebo mierový protest,“ povedala britská ministerka. „Britský obranný podnik je životne dôležitý pre národnú bezpečnosť a táto vláda nebude tolerovať tých, ktorí túto bezpečnosť ohrozujú,“ dodala.

Podotkla, že jej rozhodnutie sa týka konkrétne skupiny Palestine Action a nemá vplyv na legitímne protestné skupiny a ďalšie organizácie, ktoré vedú kampaň v súvislosti s Palestínou alebo Blízkym východom.

V pondelok v čase oznámenia zákazu skupiny sa podporovatelia Palestine Action zhromaždili v Londýne na protest proti tomuto avizovanému kroku.