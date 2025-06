Merz: Nie je dôvod kritizovať útoky USA v Iráne

„Neexistuje dôvod kritizovať to, čo Amerika počas víkendu urobila. Áno, nie je to bez rizika. Ale nechať veci tak, ako boli, tiež neprichádzalo do úvahy,“ povedal Merz.

Kancelár označil Irán za „teroristický režim“ a dodal, že „Irán útočí na Izrael už roky, keď nie desaťročia vrátane prostredníctvom financovania (palestínskeho militantného hnutia) Hamas, (libanonského hnutia) Hizballáh, milícií v Iraku a na mnohých ďalších miestach na svete“.

Izrael od 13. júna podniká útoky v Iráne a tvrdí, že cieľom je zničiť jeho jadrový program. Americké bombardéry cez víkend zaútočili na jadrové zariadenia v Iráne, pričom Biely dom označil nedeľňajší americký nálet za úspešný.

Zatiaľ čo Francúzsko vyjadrilo obavy z amerického náletu, nemecký kancelár ho označil za opodstatnený. „(Existovali) dôkazy, že Irán pokračoval vo výrobe jadrovej zbrane,“ povedal Merz.

„Na obohacovanie uránu na mierové účely nik nepotrebuje bunkre v hĺbke až 100 metrov pod zemou,“ konštatoval Merz. AFP pripomína, že nemecký kancelár minulý týždeň vyjadril silnú podporu izraelskej operácii proti Iránu a opísal ju ako „špinavú prácu, ktorú Izrael robí za nás všetkých“.

Merz v nedeľu vyzval Irán na okamžitý návrat k rokovaniam s USA a Izraelom a aby našiel diplomatické riešenie tohto konfliktu.

Nemecký kancelár v spoločnom vyhlásení s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a britským premiérom Keirom Starmerom naliehal na Irán, aby „nepodnikol žiadne ďalšie kroky, ktoré by mohli destabilizovať región“.

„Vyzývame Irán, aby sa zapojil do rokovaní vedúcich k dohode, ktorá by sa zaoberala všetkými obavami súvisiacimi s jeho jadrovým programom,“ uviedli lídri vo vyhlásení.