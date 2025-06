Odhaľte, prečo milióny Slovákov zbytočne preplácajú na PZP. Ste jedným z nich?

Povinnosťou každého vodiča je, že na svoje vozidlo, s ktorým jazdí v cestnej premávke, musí mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. To má za úlohu zabezpečiť odškodnenie prípadných škôd, ktoré spôsobíte iným účastníkom cestnej premávky.

Všetci ale vieme, že táto povinnosť nie je najlacnejšia a do toho sa ceny PZP každým rokom zvyšujú. Možno ste si dávnejšie pri kúpe auta cez PZP porovnávač našli a uzatvorili výhodnú ponuku, alebo vám ju poradil známy či poradca. Pravdou je, že dnes to už pre vás nemusí byť to najvýhodnejšie riešenie.

Paradoxne, množstvo ľudí, ktorí si pred rokmi uzavreli výhodnú ponuku, v tejto dobe zbytočne preplácajú. Prečo?

Málokto si uvedomuje, že aj keď je PZP povinné, jeho cena a podmienky sa môžu u jednotlivých poisťovní líšiť až o desiatky či stovky eur ročne.

Zistite, ako sa tejto chybe jednoducho vyhnúť.

Kde teda robí množstvo Slovákov chybu?

Mnohí vodiči si PZP uzatvoria len raz – pri kúpe auta. Následne už len „slepo“ predlžujú túto zmluvu každý rok. Pýtate sa prečo? Je to samozrejme pohodlnejšia možnosť. V takomto prípade nie je potrebné riešiť žiadne papierovačky a nové zmluvy. Niektorí ľudia si na druhej strane myslia, že aj tak nič výhodnejšie nenájdu. A práve tu je tá chyba, ktorá ľudí vychádza poriadne draho.

Poisťovne pravidelne menia svoje sadzby, prichádzajú s novými produktmi a bonusovými systémami. To, čo bolo pre vás výhodné pred rokom, sa už dnes nemusí javiť ako výhodná ponuka.

Navyše, cena PZP závisí od množstva faktorov – od typu vášho vozidla, cez objem a výkon motora, až po vaše bydlisko, vek, počet najazdených kilometrov alebo históriu nehodovosti. No a bez komplexného prehľadu trhu sa tak vystavujete riziku, že platíte viac, než by ste museli.

Preto sa z času na čas oplatí vyrátať si prostredníctvom PZP kalkulačky výšku poistného u rôznych poisťovní a porovnať si ceny. Práve takto najjednoduchšie a najrýchlejšie zistíte, že v inej poisťovni môžete dostať zaujímavejšiu a cenovo priaznivejšiu ponuku.

Vernosť sa niekedy nevypláca

Zatiaľ čo v iných oblastiach sa vernosť odmeňuje, v prípade PZP to môže byť pravý opak. Poisťovne zvyknú najvýhodnejšie ponuky dávať novým klientom – nie tým, ktorí u nich zostávajú roky. Nemusí to byť pravidlom, no nie je to ani raritou.

Preto vám rozhodne odporúčame sledovať ponuky pravidelne a neváhať, ak zistíte, že iná poisťovňa by pre vás mohla byť výhodnejšia. Ide predsa o vaše peniaze. A každé ušetrené euro navyše sa hodí.

Vďaka moderným online nástrojom to môžete vykonať rýchlo, bez toho, aby ste museli zamieriť osobne do rôznych pobočiek.

Ako často by ste si mali porovnávať PZP?

Odporúčame vám vykonať porovnanie prostredníctvom PZP porovnávača aspoň raz ročne, ideálne pred výročím vašej poistnej zmluvy. Práve vtedy máte najlepšiu príležitosť zmeniť poisťovňu bez zbytočných komplikácií.

No a, samozrejme, ak vykonáte aj nejakú zmenu vo svojom živote – napríklad zmeníte bydlisko z veľkého mesta na dedinu – aj v tomto prípade vám odporúčame použiť porovnávač, pretože aj takáto malá zmena môže mať vplyv na výšku poistného.

Nenechajte sa zbytočne pripraviť o desiatky až stovky eur ročne len preto, že nemáte prehľad o najaktuálnejších možnostiach na trhu. Riešenie je naozaj také jednoduché a prístupné pre každého. Je čas, aby ste vzali kontrolu nad vašimi výdavkami do vlastných rúk a zabezpečili si to najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie. Prestaňte preplácať a začnite šetriť. Zistite už dnes, koľko môžete ušetriť práve vy.