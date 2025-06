Polícia začala v súvislosti s incidentom na gymnáziu trestné stíhanie

„V jednej z odborných učební došlo k reakcii bližšie neznámej chemickej látky v skúmavke, ktorú držal poškodený v ruke. Následne skúmavka explodovala a sklenené úlomky a vystreknutá chemická látka spôsobila poškodenému zranenia, ktoré si vyžiadali jeho hospitalizáciu v nemocnici,“ uviedli policajti. Poškodený je podľa nich mimo ohrozenia života.

Osemnásťročného chlapca prijali na urgentnom príjme v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Podľa lekárov primárne utrpel zranenia črepinami na tvári a predlaktí, ako i poleptanie kyselinou na tvári, krku a končatinách. Zasiahnutých má mať do päť percent povrchu tela. „Zatiaľ to vyhodnocujeme ako ľahké zranenia. Pacienta sledujeme, má adekvátnu liečbu,“ povedal pre TASR primár urgentného príjmu nemocnice Miloš Panovčík.

Zranenia utrpel študent, ktorý sa pripravoval na chemickú olympiádu, spresnila riaditeľka školy Eleonóra Porubcová. Je presvedčená, že škola dodržala všetky bezpečnostné opatrenia. Udalosť ju mrzí. Gymnázium neskôr na sociálnej sieti priblížilo, že pri manipulácii s odmernou bankou počas bežného čistenia nastalo jej náhodné rozbitie, a to napriek tomu, že boli dodržané všetky predpísané bezpečnostné opatrenia. V dôsledku výbuchu žiak utrpel zranenia, ktoré mu spôsobili črepiny a kyselina sírová.

„Na škole majú prístup k chemikáliám výlučne oprávnené osoby, a to v súlade so schváleným vzdelávacím programom a bezpečnostnými predpismi. Bežní žiaci k chemickým látkam prístup nemajú. Príprava žiaka prebiehala pod odborným dohľadom kvalifikovaného pedagóga pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov,“ zdôraznila škola.

Pri incidente zasahovali okrem zdravotných záchranárov i hasiči. Záchranári informovali, že na mieste ošetrili aj 43-ročnú ženu so sťaženým dýchaním.

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) označil výbuch v chemickom laboratóriu na gymnáziu v Prievidzi za nešťastnú udalosť, ktorá zasiahla školu, jej zamestnancov a žiakov. „Zranili sa dve osoby. Ďakujem hasičom za pohotový zásah. Zraneným prajem silu a skoré zotavenie,“ napísal na sociálnej sieti.