Biely dom: Trump má po útokoch v Iráne naďalej záujem o diplomaciu

„Ak iránsky režim odmieta pristúpiť k mierovému diplomatickému riešeniu, o ktoré má prezident naďalej záujem a angažuje sa oň, prečo by iránsky ľud nemal vziať moc tomuto neuveriteľne násilnému režimu, ktorý ho už desaťročia utláča?“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu pre stanicu Fox News.

Americké bombardéry počas uplynulého víkendu zaútočili špeciálnymi bombami na jadrové zariadenia v Iráne. Izrael zároveň už jedenásty deň uskutočňuje nálety na Irán s deklarovaným cieľom zničiť jeho jadrový program.

Vysokopostavení americkí predstavitelia podľa AFP opakovane tvrdili, že cieľom Spojených štátov nie je zmena režimu v Iráne. Avšak Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social naznačil, že cieľom to naozaj je. „Nie je politicky korektné používať výraz zmena režimu, no ak súčasný iránsky režim nedokáže UROBIŤ IRÁN ZNOVA SKVELÝM, prečo by nemohla prísť zmena režimu?“ napísal Trump. Doplnil aj skratku MIGA (Make Iran Great Again).

Biely dom označil nedeľňajší americký nálet na Irán za úspešný. Podľa Trumpa na zasiahnutých miestach spôsobil „monumentálne škody“. Podľa AFP však neexistujú žiadne nezávisle overené informácie o spôsobených škodách. Leavittová v pondelok povedala, že Spojené štáty majú „vysokú mieru istoty“, že údery proti jadrovému programu Iránu zasiahli tamojšie zásoby obohateného uránu, a operáciu označila za veľmi úspešnú.

Izrael, Spojené štáty a Západ tvrdia, že Irán sa usiluje získať jadrové zbrane, čo Teherán popiera.