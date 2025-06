SaS vyzýva na zrušenie tendra na letecké záchranky

Poslanec Národnej rady SR Tomáš Szalay (SaS) tvrdí, že zvýhodňuje súčasného prevádzkovateľa. SaS preto pripravuje podnety na Úrad pre verejné obstarávanie (UVO) a Protimonopolný úrad (PMÚ) SR.

„Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (AOC), ktoré oprávňuje vykonávať leteckú činnosť, môžete získať len na základe zmluvy s ministerstvom zdravotníctva, bez zmluvy to nedostanete, ale zmluvu dostanete až po tom, ako vyhráte tender. Podmienku vie splniť presne jedna firma, ktorá dnes vrtuľníky prevádzkuje,“ upozornil Szalay.

Poukázal aj na to, že žiadateľ musí mať ešte pred súťažou zabezpečenú budovu, priestory či heliport s nočnou prevádzkou. Opäť to podľa poslanca zvýhodňuje súčasného prevádzkovateľa Air-Transport Europe, keďže má zázemie už vybudované. „Každý ďalší by si to musel zazmluvniť, vybaviť, vybudovať a nie je možné, aby sa takáto podmienka spĺňala,“ poznamenal Szalay.

Považuje tiež za diskriminačné, že osvedčenie musí byť iba slovenské, pričom zahraničné certifikáty nie sú akceptované. Uchádzač zároveň musí dokladovať buď vlastníctvo vrtuľníka, alebo vinkulovať desať miliónov eur na každú zo siedmich staníc, čo je podľa Szalaya likvidačná podmienka pre každého iného než aktuálneho poskytovateľa.

Szalay zároveň kritizuje krátku lehotu na predkladanie ponúk. Od vyhlásenia tendra do uzávierky majú záujemcovia len 32 dní, čo podľa neho nestačí na zabezpečenie všetkých potrebných dokumentov. Tvrdí, že Ministerstvo zdravotníctva SR ani Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR týmto postupom neprejavili záujem o „reálnu súťaž“.