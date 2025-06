Babiš pred súdom: Som nevinný a som tu len preto, lebo som išiel do politiky

Vyhlásil, že je nevinný a zopakoval, že ide o politicky motivované stíhanie. Rozsudok v kauze zaznie popoludní, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Stojím tu pred vami z jednoduchého dôvodu, a to preto, že som išiel do politiky. Toto politicky motivované trestné stíhanie má zlý vplyv na moju politickú kariéru,“ povedal s tým, že do politiky zrejme ísť nemal. „Zásadne odmietam, že by som urobil niečo zlé,“ zdôraznil Babiš.

Ide podľa neho o neuveriteľnú kauzu. Pripomenul, že v nej bolo najskôr obvinených 11 ľudí vrátane jeho rodiny. „Nikto nič neukradol, nebola žiadna korupcia,“ povedal expremiér s tým, že firma do verejných rozpočtov odviedla 200 miliónov korún, je prínosom pre región a dotáciu vrátila.

„Je to absurdné, neuveriteľné a ja to zásadne odmietam. Je to učebnicový príklad politického stíhania pod taktovkou (Najvyššieho) štátneho zastupiteľstva. Som rád, že tu bolo dokazovanie, lebo sa preukázalo, že som nevinný,“ uviedol predseda hnutia ANO.

Dodal, že podá trestné oznámenie na súdneho znalca Vítězslava Hálka, ktorý vypracoval rozsiahly posudok. V ňom uviedol, že Farma Čapí hnízdo bola finančne závislá od Agrofertu, bez ktorého by nemohla fungovať. Babiš ho opakovane označil za podvodníka, ktorý robí posudky na objednávku. „Som nevinný a navrhujem súdu, aby odvolanie štátneho zástupca v plnom rozsahu zamietol,“ vyhlásil na záver svojej reči Babiš.

Bývalá manažérka Agrofertu a dnešná europoslankyňa Jana Nagyová uviedla, že FČH bola najkontrolovanejším projektom celej dotačnej výzvy. Kontroly mali podľa jej slov k dispozícii celú dokumentáciu a nikdy nezaznel ani náznak toho, že by existoval nejaký problém. O tvrdení, že FČH bola z Agrofertu vyvedená zámerne za účelom získania dotácie, sa prvýkrát vraj dozvedela z vyšetrovacieho spisu. Podotkla, že je to scestné.

Keď po skončení všetkých záverečných rečí sudkyňa oznámila, že rozsudok zaznie po porade súdneho senátu ešte v pondelok, Babiš aj Nagyová sa z účasti na ďalšej časti konania ospravedlnili.