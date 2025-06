Irán zvažuje pozastavenie spolupráce s MAAE

„My a budúce generácie nezabudneme na to, že Iránci sa nachádzali uprostred diplomatického procesu s krajinou, ktorá je teraz s nami vo vojne,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí. Odkazoval na USA, s ktorými viedli nepriame diplomatické rozhovory už od apríla.

„Dva dni pred začiatkom (ďalšieho kola) rokovaní na nás vojensky zaútočili. Je to zrada diplomacie a zásad dialógu,“ dodal hovorca.

Podľa štátnych médií Irán zvažuje návrh zákona o pozastavení spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), píše agentúra Reuters. „V parlamente sa usilujeme prijať návrh zákona, ktorý by pozastavil spoluprácu Iránu s MAAE, kým nebudeme mať objektívne záruky profesionálneho správania tejto medzinárodnej organizácie,“ uviedol predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf podľa iránskych médií. „Svet jasne videl, že Agentúra pre atómovú energiu si neplní žiadne povinnosti a stala sa politickým nástrojom,“ dodal.

Riaditeľ MAAE Rafael Grossi v pondelok požadoval návrat inšpektorov agentúry do iránskych jadrových zariadení. Aby sme sa mohli vrátiť k rokovaciemu stolu, „umožnite inšpektorom MAAE návrat do iránskych jadrových zariadení a kontrolu zásob uránu v rámci Zmluvy o nešírení jadrových zbraní... a to vrátane 400 kilogramov uránu obohateného na 60 percent,“ povedal Rafael Grossi na mimoriadnom zasadnutí ústredia organizácie vo Viedni.

Riaditeľ dodal, že Teherán mu 13. júna zaslal list, ktorým oznamoval zavedenie „osobitných opatrení na ochranu jadrových zariadení a materiálov“.

USA uskutočnili útoky na iránske jadrové zariadenia v noci na nedeľu. Priam tým zasiahli do konfliktu Teheránu s Izraelom, ktorý spustil svoje operácie proti 13. júna s deklarovaným cieľom zabrániť Teheránu vyrobiť jadrové zbrane. Irán takýto zámer popiera a na izraelské údery reagoval odvetnými útokmi.