Erdogan: Nedovolíme, aby extrémisti opäť uvrhli Sýriu do stavu chaosu

Kallasová: Uzavretie Hormuzského prielivu Iránom by bolo mimoriadne nebezpečné

Ak by Irán uzavrel Hormuzský prieliv, predstavovalo by to vážnu hrozbu, vyhlásila v pondelok šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová pred zasadnutím Rady EÚ v Bruseli.