Tragédia na cyklotrase: O život prišiel 47-ročný muž

Na cyklotrase vedúcej z mesta Poltár do Rimavskej Soboty prišiel v nedeľu (22. 6.) o život 47-ročný muž. Cyklista pri páde utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

K tragickej nehode na cyklotrase došlo v nedeľu v neskorých večerných hodinách. Podľa doposiaľ zistených informácií polície malo k udalosti dôjsť pravdepodobne v dôsledku nedodržiavania osobitných ustanovení o cyklistoch.

„Štyridsaťsedemročný cyklista z doposiaľ presne nezistených príčin narazil pravou časťou riadidla do zábrany umiestnenej a zasahujúcej do cyklotrasy, následkom čoho došlo k jeho pádu. Bicykel po náraze odhodilo do priekopy a vážne zranený cyklista zostal ležať na ceste. Muž utrpel zranenia, ktorým napriek snahe záchranárov na mieste podľahol,“ priblížila Kováčiková.

Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, do vyšetrovania boli pribratí znalci z odboru cestnej dopravy a súdneho lekárstva. Nariadená bola súdna pitva, pri ktorej bude zisťované aj to, či nebol cyklista v čase nehody pod vplyvom alkoholu.

Podľa doterajších zistení mal nebohý muž v úseku jazdiť bez ochrannej prilby. Polícia vyzýva cyklistov na používanie prilby za každých okolností, a to aj na miestach, kde nie je podľa zákona povinná. „V prípade jazdy na bicykli ide o veľmi dôležitý ochranný prvok,“ dodala Kováčiková.