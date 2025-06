Kallasová: Uzavretie Hormuzského prielivu Iránom by bolo mimoriadne nebezpečné

Ak by Irán uzavrel Hormuzský prieliv, predstavovalo by to vážnu hrozbu, vyhlásila v pondelok šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová pred zasadnutím Rady EÚ v Bruseli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

„Obavy z odvety a eskalácie tejto vojny sú obrovské, najmä uzavretie Hormuzského prielivu Iránom by bolo mimoriadne nebezpečné a neprospelo by nikomu,“ povedala Kallasová pred novinármi. Iránsky parlament podľa nedeľňajšej správy tamojšej štátnej televízie Press TV údajne schválil zámer uzavrieť Hormuzský prieliv. Rozhodnutie ešte nie je konečné a zablokovanie kľúčovej námornej trasy musí schváliť iránska bezpečnostná rada. Prieliv medzi Ománom a Iránom spája Perzský záliv s Ománskym zálivom a Arabským morom. Cez prieliv smeruje na svetové trhy približne pätina svetovej spotreby ropy. Irán sa v minulosti západným mocnostiam viackrát vyhrážal jeho uzavretím. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyzval Čínu, aby sa spojila s Teheránom ohľadom potencionálneho iránskeho plánu na uzavretie prielivu. „Vyzývam čínsku vládu v Pekingu, aby im ohľadom tejto veci zavolala, pretože sú veľmi závislí od Hormuzského prielivu, pokiaľ ide o ropu,“ povedal minister. Vyostrenie bojov medzi Izraelom a Iránom a zapojenie Spojených štátov do konfliktu bude jednou z hlavných tém pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ v Bruseli. Kľúčovou otázkou bude, či a ako môže EÚ prispieť k návratu k diplomatickému riešeniu krízy. „Očakávam, že ministri zahraničných vecí EÚ... vyzvú všetky strany, aby ustúpili a zachovali zdržanlivosť. Nikto nevie, čo sa stane ďalej, preto sa diplomacia musí vrátiť do centra úsilia, aby sa zabránilo ďalšej regionálnej eskalácii,“ poznamenala ešte v nedeľu Kallasová.