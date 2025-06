Útoky USA na Irán podľa Trumpa spôsobili „obrovské škody“

„K najväčším škodám došlo hlboko pod zemou. Zásah do čierneho,“ napísal šéf Bieleho domu. Predstavitelia amerického rezortu obrany uviedli, že ešte stále posudzujú škody po útokoch. Doposiaľ ich nespresnil ani Irán, no bližšie podrobnosti neponúkol ani k izraelským útokom.

Analýza satelitných fotografií, ktorú vypracoval americký Inštitút pre vedu a medzinárodnú bezpečnosť so sídlom vo Washingtone, ukazuje, že Irán pravdepodobne pred údermi USA zaplnil tunely zeminou vo svojom jadrovom zariadení v Isfaháne. Na snímkach podľa inštitútu vidno nákladiaky, ktoré vysýpajú zeminu do tunelov v zariadení, pričom útoky sa údajne zamerali na vchody do tunelov. „Najmenej tri zo štyroch vchodov do tunelov sa zrútili... stav štvrtého je neznámy,“ ozrejmil inštitút.

Agentúra AP uvádza, že Irán k tomuto kroku pristúpil pravdepodobne preto, aby ochránil zariadenia pred náletmi. Predpokladá sa, že Teherán podobne chránil aj tunely jadrového zariadenia Fordo.

Podľa Inštitútu pre vedu a medzinárodnú bezpečnosť úder na Isfahán pravdepodobne zničil zariadenie na obohacovanie uránu.

USA uskutočnili útoky na iránske jadrové zariadenia v noci na nedeľu. Zasiahli tak do konfliktu Teheránu s Izraelom, ktorý spustil svoje operácie proti Iránu 13. júna s deklarovaným cieľom zabrániť mu vyrobiť jadrové zbrane. Irán takýto zámer popiera a na izraelské údery reagoval odvetnými útokmi.