Podľa Danka by európske krajiny mali zvážiť, či je členstvo v NATO prínosom

Uviedol to predseda koaličnej SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko v nedeľnej politickej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) si myslí, že práve teraz situácia vo svete ukazuje, ako veľmi je členstvo v NATO dôležité.

„Hrozí studená vojna a ja vám vysvetľujem, že ak sa Európa neodstrihne od Spojených štátov, bude znášať aj riziko vojenských dobrodružstiev USA, ktoré sú teraz, povedzme, v Iráne. Vysvetľujem vám, že vtedy musia všetky európske štáty, nielen Slovensko, referendum o vystúpení z NATO zvážiť, či je NATO prínos alebo riziko pre európske štáty,“ uviedol Danko. Vyhlásil, že ho kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa zaskočili. Zatiaľ však podľa neho nie je čas iniciovať referendum o vystúpení z NATO, no zároveň pripustil, že ak sa konflikt prehĺbi a ohrozí bezpečnosť európskych krajín, otázka členstva v aliancii sa môže otvoriť.

Grendel poznamenal, že Slovensko musí byť naďalej súčasťou kolektívnej obrany v rámci NATO. Je presvedčený, že členstvo prináša krajine z pohľadu vnútornej aj medzinárodnej bezpečnosti viac výhod ako nevýhod. Dúfa však, že aktuálne nie je svet na prahu tretej svetovej vojny.

Zároveň povedal, že nie každý členský štát NATO má tak silnú ekonomiku, aby si navýšenie výdavkov na obranu mohol dovoliť. „Neviem, aké bude definitívne stanovisko prezidenta Pellegriniho na samite v Haagu, uvidíme. Ale považujem tie reči Roberta Fica (Smer-SD) o neutralite len za také politické ‚tanečky‘ pre svoje publikum, aby ich upokojoval,“ podotkol Grendel. Danko naopak dúfa, že Fico neostane pri výrokoch o neutralite Slovenska len pri slovách. „Verím, že Fico to len nešplechol a ‚necukne‘,“ podotkol. Od prezidenta SR Petra Pellegriniho očakáva, že na nadchádzajúcom samite jasne povie, že Slovensko si nemôže dovoliť navýšenie výdavkov na zbrojenie.

Diskutujúci sa v relácii dotkli aj blížiaceho sa schvaľovania 18. balíka protiruských sankcií na Európskej rade v Bruseli. Podľa Danka sa Fico v súvislosti s prijatým uznesením Národnej rady SR o protiruských sankciách nemôže vyhovárať. „Ja som presvedčený, že by mal zaujať pozíciu v niektorých veciach ako Viktor Orbán a že premiér nemôže na zahraničnej scéne dnes nič nerobiť. (...) V každom prípade, Fico je ešte vždy líder, s ktorým sa dá rozprávať, takže sa s ním budem rozprávať, vysvetľovať, prosiť ho, aby zaujal pozíciu, ktorá je v súlade s uznesením,“ priblížil. Grendel skonštatoval, že ak sa premiér uznesením parlamentu nebude riadiť, nič sa nestane a žiadne dôsledky z toho nevyplynú. „Zatiaľ nemám ten pocit, že by premiér mohol vetovať sankčný balík, on iba hovorí, že ho nepodporí, to je obrovský rozdiel,“ dodal.