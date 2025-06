Lesníci varujú: Ak zbadáte takéto hniezdo, nedotýkajte sa ho, hrozia vážne zdravotné následky

Návštevníci lesov by si mali dávať pozor na hniezda priadovčeka dubového (Thaumatopoea processionea). Ide o nenápadného nočného motýľa, no húsenice sú v mnohých častiach Európy, vrátane Slovenska, známe ako významný zdravotný a lesnícky problém. Upozorňuje na to Lesnícka ochranárska služba Banská Štiavnica na Facebooku.

Húseníc sa v žiadnom nedotýkajte

„Majú veľmi krehké chĺpky, ktoré môžu spôsobiť alergickú reakciu kože, trvajúcu niekoľko dní. Vdýchnutie môže mať ešte vážnejšie následky. Aj staré opustené hniezda so zvlečkami húseníc predstavujú riziko,“ priblížili lesníci v príspevku.

Priadkovček dubový sa pôvodne vyskytoval v južnej a strednej Európe, no v dôsledku klimatických zmien sa rozširuje smerom na sever. Na Slovensku je jeho výskyt hlásený najmä v teplejších oblastiach južného a západného Slovenska (napr. okolie Bratislavy, Trnavy, Nitry), často v parkoch, alejách a lesoch s výskytom dubov.

Húsenice priadovčeka dubového sú tmavosivé až čierne, majú tmavú hlavu a sú pokryté dlhými bielymi chĺpkami. Dorastajú do dĺžky 2 – 3 cm. Ich najcharakteristickejším znakom je správanie – pri presune za potravou sa pohybujú v dlhých radoch, jedna za druhou.

Húsenice si na kmeňoch a hrubších konároch dubov vytvárajú veľké, biele, pavučinové hniezda, ktoré môžu mať veľkosť futbalovej lopty. V týchto hniezdach sa zdržiavajú počas dňa a nachádzajú sa v nich aj ich zvlečené kože a tisíce pŕhlivých chĺpkov.

Zdravotné riziká pri dotyku

Hlavné nebezpečenstvo spočíva v pŕhlivých chĺpkoch na húseniciach. Okrem dlhých viditeľných chĺpkov majú aj státisíce mikroskopických, dutých chĺpkov s háčikmi. Tieto chĺpky obsahujú dráždivý proteín zvaný thaumetopoeín.

Húsenice chĺpky aktívne vystreľujú do vzduchu, keď sa cítia ohrozené a uvoľňujú sa do okolia z hniezd a zo zvlečených koží. Chĺpky si zachovávajú svoju dráždivosť niekoľko rokov aj v opustených hniezdach.

Príznaky kontaktu s chĺpkami u ľudí

Kožné reakcie: Silne svrbivá, pálivá vyrážka, ktorá pripomína popŕhlenie žihľavou alebo uštipnutie hmyzom. Môže sa objaviť aj na miestach, ktoré neboli v priamom kontakte s húsenicou (napr. na krku, v ohyboch končatín). Očné problémy: Zápal spojiviek, slzenie, svrbenie a pocit cudzieho telesa v oku. Vážnejšie prípady môžu viesť k poškodeniu rohovky. Dýchacie ťažkosti: Podráždenie hrdla, kašeľ, dýchavičnosť. U astmatikov alebo citlivých jedincov môžu vyvolať astmatický záchvat. Celkové alergické reakcie: V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k závažnej alergickej reakcii (anafylaktický šok), ktorá si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc.

Nebezpečenstvo aj pre zvieratá

Psy a mačky sú tiež ohrozené. Pri oňuchávaní húseníc alebo hniezd im môžu chĺpky spôsobiť závažné zápaly na jazyku, v papuli a dýchacích cestách, ktoré môžu viesť až k nekróze (odumretiu) tkaniva.

Ako postupovať pri náleze hniezda

Ak zbadáte húsenice alebo ich hniezdo na dube, nedotýkajte sa ich a udržujte si bezpečný odstup.

Informujte príslušné orgány. Nález nahláste správcovi pozemku, obecnému/mestskému úradu alebo príslušnému orgánu Štátnej ochrany prírody.

Hniezda a húsenice môžu odstraňovať iba odborne vyškolené firmy s ochranným odevom, rukavicami a respirátormi.

V oblastiach so známym výskytom si nesadajte pod duby, nechoďte bosí a dávajte pozor na domáce zvieratá.

Prvá pomoc pri kontakte s chĺpkami húsenic