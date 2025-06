Z trhu sťahujú nebezpečné hračky

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) nariadila stiahnuť z trhu tri typy hračiek. Deťom pri použití hračiek hrozí riziko zadusenia. Hračky pôvodom z Činy a Vietnamu nespĺňajú bezpečnostné normy a boli označené za nebezpečné. „Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí, vkladať si predmety do úst, pri používaní hračky hrozí riziko zablokovania dýchacích ciest,“ vysvetľuje SOI na svojej stránke.

Detská hračka – hmyz na ťahanie

Hračka v tvare hmyzu pôvodom z Číny je vyrobená z rôznofarebných plastov. Je napájaná tromi 1,5 V batériami. Pri zapnutí svieti, vydáva zvuk, pohybuje krídlami a pomocou koliesok sa pohybuje po podklade.

K hračke je priložená farebná gumička, ktorá sa môže pripevniť k hračke a umožniť tak jej ťahanie dieťaťom. Výrobok sa predáva s prilepeným papierovým štítkom, na ktorom sú okrem iného uvedené aj nasledujúce údaje: N: 725401, EAN kód: 8580600725401, LOVER1 a označenie CE.

Hračky a odnímateľné súčasti hračiek pre deti do 3 rokov nesmú v akejkoľvek polohe úplne zapadnúť do valca na malé časti. „Pri skúške ťahom silou menšou ako 19 N sa uvoľnili z hračky obe kolesá, čím sa vytvorili malé časti, ktoré úplne zapadli do valca na malé časti,“ uvádza SOI.

Detská hračka – hrkálka

SOI upozorňuje aj na hrkálku pôvodom z Vietnamu vyrobenú z dreva, ktoré je povrchovo upravené rôznymi farbami. Na hlave hrkálky je pripevnených päť kovových rolničiek.

Výrobok sa predáva s prilepeným papierovým štítkom, na ktorom sú okrem iného uvedené aj nasledujúce údaje: kód: EKO 360A, R-26, EAN kód: 8595715200057a označenie CE.

„Hrkálka nespĺňa požiadavku na veľkosť a tvar určitých hračiek určených pre malé deti, ktoré nevedia sedieť bez opory. Jej tvar je taký, že vyčnieva zo základne skúšobnej šablóny,“ vysvetľuje SOI.

Detská hračka – vojenská sada „REAL HEROES“

Z trhu sťahujú súpravu REAL HEROES z Číny. Sada obsahuje figúrku vojaka, plastovú pištoľ s troma projektilmi s prísavkami, tri plastové granáty, hodinky, terč, súpravu nábojov, masku a kufrík.

Výrobok sa predáva zabalený v priesvitnom obale s prilepeným papierovým štítkom, na ktorom sú okrem iného uvedené aj nasledujúce údaje: Best all®, NO: 927959,EAN kód: 8581939279597a označenie CE.

„Pri skúške ťahom silou 90 N sa nesmú zo striel oddeliť prísavky. V priebehu skúšky sa prísavky zo striel oddelili silou v rozmedzí 12 až 14 N,“ uvádza SOI.

Ako postupovať v prípade, že tieto hračky máte doma

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, aby tieto produkty vo vlastnom záujme okamžite prestali používať. Predajca, ktorý výrobok ponúkal, má povinnosť ho stiahnuť z trhu a informovať zákazníkov.

Spotrebitelia majú právo vrátiť nebezpečný výrobok tam, kde ho zakúpili, a žiadať vrátenie kúpnej ceny. Ďalšími možnosťami sú oprava výrobku (ak je to možné a bezpečné) alebo jeho výmena za iný, bezpečný výrobok rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa.