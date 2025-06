Izrael tvrdí, že jeho útoky zdržali vývoj iránskej jadrovej bomby o 2-3 roky

„Podľa hodnotení, ktoré počúvame, si myslím, že sme už oddialili ich schopnosť získať jadrovú bombu najmenej o dva alebo tri roky,“ povedal izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v rozhovore pre denník Bild.

„Skutočnosť, že sme eliminovali tých jednotlivcov, ktorí viedli a presadzovali používanie jadrovej energie na vojenské účely, je mimoriadne dôležitá z hľadiska výsledkov,“ povedal.

„Už sme dosiahli veľa a urobíme všetko, čo bude v našich silách. Nezastavíme sa, kým neurobíme všetko pre to, aby sme eliminovali túto hrozbu,“ povedal Saar.

V inom rozhovore pre japonskú televíznu stanicu NHK Saar uviedol, že Izrael „nedovolí, aby sa Irán stal tým, čím je Severná Kórea. Irán sa snaží nasledovať cestu Severnej Kórey, pretože verí, že bezpečnosť jeho režimu je garantovaná jadrovými zbraňami. Ale my to Iránu nedovolíme,“ vyhlásil. Na otázku, či by bol Izrael ochotný akceptovať diplomatické riešenie konfliktu s Iránom, Saar odpovedal: „Ja osobne neverím, že Irán hľadá [diplomatické] riešenie. Irán sa snaží oklamať medzinárodné spoločenstvo“.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, ktorý sa v piatok v Ženeve stretol so svojimi britskými, francúzskymi a nemeckými partnermi, vyhlásil, že Irán nebude rokovať, kým Izrael neprestane útočiť na jeho krajinu. Saar to odmietol s tým, že v rokovaniach nebol dosiahnutý žiadny pokrok ani pred izraelskými útokmi, ktoré sa začali 13. júna.

Izrael v sobotu oznámil, že jeho letectvo podniklo nové nálety na sklady a odpaľovacie základne rakiet v strednom Iráne, pričom pokračuje vo vlne útokov, ktorých cieľom je podľa neho zabrániť ich rivalovi vo vývoji jadrových zbraní, čo Teherán popiera.