Slovenský futbalový zväz odmieta tvrdenia PS o predražených licenciách na futbalové zápasy

Ceny športových a špeciálne futbalových televíznych práv za posledné roky podľa SFZ vzrástli mnohonásobne a tomuto trendu zodpovedajú aj ceny, ktoré sú v nich nastavené. „Práve ekonomická podvyživenosť verejnoprávneho vysielateľa v posledných rokoch viedla k tomu, že domáci aj medzinárodný futbal sa, až na malé výnimky, z vysielania STVR vytratil. V ešte väčšej miere to platí aj o ďalšom mimoriadne populárnom športe na Slovensku - hokeji,“ skonštatoval zväz.

Tvrdí, že uzavreté zmluvy ponúkajú verejnoprávnemu vysielateľovi doteraz najväčší objem športového obsahu. V súčasnosti je podľa SFZ bežné, že zmluvy sa uzatvárajú na dlhšie obdobie. Dôvodom je, aby ich vysielateľ mohol ekonomicky a aj imidžovo využiť v dlhšom časovom horizonte. „Pri verejnoprávnom vysielateľovi k tomu navyše pristupuje aj zákonná povinnosť pokrývať domáci šport, v tomto prípade najrozšírenejší a najpopulárnejší - futbal,“ uviedol futbalový zväz.

Zároveň poukázal na to, že v súlade so súčasnou medzinárodnou praxou výrobu signálu vždy zabezpečuje držiteľ práv, v tomto prípade zväz, pričom garantuje jeho potrebnú kvalitu prispôsobenú jednotlivým štadiónom. Vysielateľ má právo výberu jeho štandardu, ktorému zodpovedá aj jeho cena od 5000 do 15.000 eur, priblížil.

„Odmietame použitý slovník o predraženosti a netransparentnosti. SFZ ponúkal práva, ktorými disponuje (druhá a tretia liga, ženská liga, domáce zápasy reprezentácií U21, WA, U19, WU19, pohárová súťaž), v tendri, otvorenom pre všetkých domácich vysielateľov,“ poznamenal SFZ. Doplnil, že ceny v nich zodpovedajú súčasnej situácii na trhu so športovými, respektíve s futbalovými právami. STVR získava podľa zväzu práva na všetky zápasy ligovej či pohárovej súťaže, pričom v zmluve sú uvedené minimálne počty zápasov, ktoré je povinná v rámci jednej sezóny odvysielať.

SFZ taktiež doplnil, že bettingové práva na vysielanie pre stávkové kancelárie sú všade (vrátane súťaží FIFA či UEFA) obchodované samostatne a nie sú súčasťou zmlúv o televíznych právach.

Poslankyňa Zora Jaurová (PS) v piatok upozornila, že dočasne poverený bývalý riaditeľ STVR Igor Slanina podpísal od 1. apríla do 13. mája 56 licenčných zmlúv za 8,7 milióna eur a 14 zmlúv o distribúcii za viac ako jeden milión eur so SFZ. Zároveň sa STVR v zmluvách zaväzuje od SFZ kúpiť výrobu signálu, a ten zväz predáva televízii podľa vlastného cenníka, ktorý si môže upravovať. Hnutie skonštatovalo, že celá schéma je pre STVR „extrémne nevýhodná“, ale SFZ v nej trikrát zarobí. Myslí si, že zmluvy boli uzatvorené protizákonne a došlo k zneužitiu verejných prostriedkov.