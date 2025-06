Macron: Európske mocnosti ponúknu Iránu diplomatické riešenie konfliktu

Macron zároveň vyzval na obnovenie iránsko-amerických rokovaní o jadrovom programe Teheránu a naliehal na Izrael, aby zastavil svoje útoky na iránsku civilnú infraštruktúru.

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot bude v piatok rokovať so šéfom iránskej diplomacie Abbásom Arákčím v Ženeve, kde sa majú uskutočniť rozhovory ministrov zahraničných vecí Nemecka, Británie, Francúzska a Iránu. Macron povedal, že Paríž, Berlín a Londýn „predkladajú diplomatické riešenie“.

„Irán musí ukázať, že je ochotný pripojiť sa k rokovacej platforme, ktorú predkladáme,“ povedal francúzsky prezident. „Je nevyhnutné uprednostniť návrat k vecným rokovaniam (s Iránom), ktoré zahŕňajú jadrové otázky - prechod na nulové obohacovanie (uránu Iránom) - balistiku, obmedzenie iránskych kapacít a financovanie všetkých teroristických skupín, ktoré destabilizujú región,“ vyhlásil Macron.

Spomínaný návrh v piatok Iránu predloží minister Barrot spoločne s nemeckým a britským náprotivkom.

Podľa Macrona by sa v prvom rade mala obnoviť práca Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v Iráne, ktorá by bola „schopná navštíviť všetky lokality“, aby Irán prešiel na nulové obohacovanie uránu. Druhý a tretí aspekt by zahŕňal dohľad nad balistickými aktivitami Iránu a nad tým, ako financuje svojich zástupcov v regióne. Štvrtým je prepustenie „rukojemníkov“ zadržiavaných v Iráne. AFP objasňuje, že v islamskej republike sú zadržaní cudzinci vrátane dvoch francúzskych občanov.

Francúzsky prezident tvrdí, že nikto by nemal zanedbávať riziko, ktoré by Irán s jadrovými zbraňami predstavoval a islamská republika podľa neho predstavuje „existenčné riziko“ pre Izrael.

Zároveň však kritizoval rozsah izraelskej vojenskej akcie, ktorá sa zamerala nielen na jadrové a balistické zariadenia a vyhlásil, že zásahy na civilné alebo energetické zariadenia a civilné obyvateľstvo musia skončiť. Varoval tiež Izrael, že samotná vojenská akcia nebude dostatočná na zničenie iránskeho jadrového programu. „Existujú zariadenia, ktoré sú mimoriadne dobre chránené, nevieme presne, kde sa nachádza urán obohatený na 60 percent,“ uzavrel Macron.