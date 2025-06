Audi uvažuje o výstavbe nového závodu v USA

Prémiová značka koncernu Volkswagen by mohla postaviť závod na novom mieste v Spojených štátoch, uviedol v piatok nemecký týždenník Spiegel. Je to jeden zo scenárov, o ktorých automobilka uvažuje s cieľom upokojiť prezidenta Donalda Trumpa v colnom konflikte. Audi by podľa správy mohlo postaviť závod na juhu USA, pričom celková investícia sa odhaduje na asi štyri miliardy eur.