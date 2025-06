Peskov: Rusko by reagovalo negatívne, ak by došlo k zabitiu Chameneího

Hovorca Kremľa vyhlásil, že Rusko by na zabitie Chameneího reagovalo „veľmi negatívne“.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok uviedol, že iránsky najvyšší duchovný vodca po iránskom útoku na nemocnicu na juhu Izraela „už nemôže ďalej existovať“. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová neskôr vyhlásila, že americký prezident Donald Trump sa v priebehu najbližších dvoch týždňov rozhodne o vojenskom útoku na Irán. Trump ešte v utorok povedal, že Spojené štáty „zatiaľ“ neplánujú likvidáciu ajatolláha Chameneího.

„Situácia je extrémne napätá a nebezpečná nielen pre región, ale globálne,“ povedal Peskov počas rozhovoru v Petrohrade. „Rozšírenie zloženia účastníkov konfliktu je potenciálne ešte nebezpečnejšie,“ pokračoval hovorca Kremľa. Podľa jeho slov by to viedlo len „k ďalšiemu kruhu konfrontácií a eskalácii napätia v regióne“.

Rusko udržiava blízke vzťahy s Iránom, ktoré prehĺbilo od začiatku vojny na Ukrajine, a v januári tohto roku uzavreli Moskva a Teherán dohodu o strategickom partnerstve.

„(Zmena režimu v Iráne) je nepredstaviteľná. Malo by to byť neakceptovateľné, už len hovoriť o tom by malo byť pre každého neprijateľné,“ povedal Peskov, pričom podľa Sky News išlo o skrytú narážku na Washington.

Peskov odmietol povedať, aké kroky by Rusko urobilo v prípade zabitia Chameneího, a uviedol, že by to vyvolalo akciu „zvnútra Iránu“.

„Viedlo by to k zrodeniu extrémistických nálad vo vnútri Iránu a tí, ktorí hovoria (o zabití Chameneího), by na to mali pamätať. Otvoria Pandorinu skrinku,“ vyhlásil.

Ruský prezident Vladimir Putin navrhol, že by mohol pôsobiť ako sprostredkovateľ v iránsko-izraelskom konflikte, na čo Trump v stredu povedal, že šéf Kremľa by mal najprv „sprostredkovať svoj vlastný konflikt“, čím narážal na vojnu na Ukrajine. Peskov poprel, že by boli slová prezidenta USA urážlivé a povedal, že Trump má „jedinečný spôsob reči a svoj jedinečný jazyk“. „Sme dosť tolerantní a očakávame, že všetci budú tolerantní voči nám,“ konštatoval.

Sky News pripomína, že Trump sa od návratu do Bieleho domu usiluje o ukončenie vojny na Ukrajine, avšak ani po dvoch kolách rusko-ukrajinských rozhovorov sa nepodarilo dosiahnuť prímerie. Rusko v uplynulej dobe zintenzívnilo svoje útoky na Ukrajinu a naďalej odmieta výzvy Kyjeva na 30-dňové prímerie. „Teraz máme strategickú výhodu. Prečo by sme ju mali stratiť? Nestratíme ju. Napredujeme a budeme napredovať,“ vyhlásil Peskov.