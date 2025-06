Irán: MAAE potvrdila, že Izrael zaútočil na ťažkovodný reaktor v Aráku

Jeho výstavba zatiaľ nebola dokončená a reaktor preto nebol v čase zásahu v prevádzke. Izrael o útoku na zariadenie informoval ešte dopoludnia.

„MAAE má informácie, že bol zasiahnutý budovaný ťažkovodný výskumný reaktor v Chondábe. Nebol v prevádzke a neobsahoval jadrový materiál, takže útok nemal žiadne rádiologické dopady,“ uviedla agentúra v príspevku na X.

Izrael od začiatku útokov minulý piatok zasiahol niekoľko jadrových zariadení v Iráne. Budovaný ťažkovodný reaktor by bol podľa Reuters schopný vyrábať plutónium, ktoré by mohlo byť použité v jadrovej zbrani, hoci Irán popiera, že by sa o vývoj takýchto zbraní usiloval.

Ťažkovodné reaktory používajú ťažkú vodu, známu aj ako oxid deutéria, ako moderátor, materiál, ktorý spomaľuje rýchlo sa pohybujúce neutróny uvoľnené počas procesu jadrového štiepenia, pri ktorom vzniká v reaktore teplo.

Práce na ťažkovodnom výskumnom reaktore pri Aráku na západe Iránu sa podľa AFP začali po roku 2000, avšak boli zastavené na základe podmienok teraz už neplatnej jadrovej dohody medzi Teheránom a svetovými mocnosťami z roku 2015. Irán oboznámil MAAE so svojimi plánmi uviesť reaktor do prevádzky do roku 2026. Výskumný reaktor bol oficiálne určený na produkciu plutónia na medicínsky výskum.

Areál zahŕňa aj výrobný závod na ťažkú vodu, ktorý sa taktiež Izraelu podarilo zasiahnuť. V komplexe sú podľa MAAE poškodené „kľúčové budovy vrátane destilačnej jednotky“.