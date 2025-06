Geológovia varujú pred zosuvom svahu nad osadou

Geológovia varujú, že svah nad osadou v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa je nestabilný. Na sociálnej sieti o tom informoval Okresný úrad (OÚ) v Starej Ľubovni. Pre zosuv ešte vo februári vyhlásili v obci mimoriadnu situáciu. V súčasnosti je podľa OÚ jasné, že situácia je vážna najmä v oblasti nad rómskou osadou, kde svah priamo ohrozuje bezpečnosť obyvateľov.

Obhliadku lokality vykonali zamestnanci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ktorí potvrdili výskyt zosuvu pôdy v oblasti nad rómskou osadou. Každý ďalší zásah do svahu - kopanie, stavanie či iné úpravy - môže zosuv podľa nich ešte zhoršiť. „Preto je nevyhnutné, aby sa obyvatelia z tejto zóny presídlili. V prvej fáze by mali byť presťahovaní tí, ktorí žijú v bezprostrednom kontakte so zosuvným svahom - teda v najrizikovejšej zóne. V druhej fáze by nasledovalo presídlenie ostatných obyvateľov osady, ktorých domy sa nachádzajú v širšej oblasti ohrozeného územia. Technické zabezpečenie svahu sa dá urobiť až po tom, ako sa oblasť uvoľní,“ uviedol úrad.

Prednostka OÚ Katarína Tomková v tejto veci intenzívne komunikuje so starostom obce Pavlom Zamiškom a so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Alexandrom Daškom s cieľom nájsť bezpečné a dôstojné riešenie pre všetky rodiny. Úrad dodáva, že zosuv nie je možné ignorovať. V osade v súčasnosti žije odhadom 550 ľudí.

„Aj v iných častiach obce dochádza k svahovým deformáciám spôsobeným eróziou svahu po oboch stranách potoka. Tu bude potrebné vykonať protierózne a vodozádržné opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu ohrozeniu,“ dodáva OÚ.

Osada je postavená nelegálne, pričom jedna tretina je na pozemkoch urbariátu a zvyšná časť na súkromných pozemkoch. „V tomto prípade však nie je možné pozemky zlegalizovať, pretože lokalita je v záplavovom aj v zosuvnom pásme,“ vysvetlila ešte vo februári Tomková. Starosta Kolačkova podotkol, že obec aktuálne nevlastní žiadne pozemky, kam by mohli osadu presťahovať. Riešenie komplikujú aj dve miestne chránené krajinné územia - vtáčie a Kolačkovský potok.