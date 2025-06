Muránsky: Atmosféra medzi vládou ČR a SR je podstatne lepšia než pred rokom

Myslí si, že je len otázkou času, kedy sa tieto rokovania obnovia, pričom vôľa zo strany SR nezávisí od toho, kto v Česku vyhrá jesenné voľby do Poslaneckej snemovne. Slovenský veľvyslanec to povedal v rozhovore so spravodajkyňou TASR v Prahe.

„To, čo definovalo ten napätý vzťah, nebola povaha našich vlastných vzťahov, ale vzťah k Ukrajine a k vojne na Ukrajine. A tam si myslím, že tá prvotná emócia, ktorá sa veľmi silne moralizovala - a kde sa veľa moralizuje, veľa sa aj škandalizuje, sú buď dobrí alebo zlí - ustúpila do pozadia, a to je dobre,“ povedal Muránsky. Je podľa neho potrebné zamerať sa na tie veci, ktoré krajiny spájajú a nie na tie, ktoré ich rozdeľujú.

Príkladom vhodného prístupu k vzájomným vzťahom je podľa neho postoj prezidentov Petra Pavla a Petra Pellegriniho. „Obidvaja sa zhodli na tom: dajme preč emócie, rešpektujme suverenitu oboch našich krajín a vážme si to, že sa vieme stretnúť a rozprávať, ale hlavne nerobme z toho zbytočne veľa emócií,“ priblížil Muránsky.

Je tiež podľa neho len otázkou času, kedy sa obnoví formát medzivládnych rokovaní. „Pripravenosť zo strany slovenskej vlády už bola deklarovaná nezávisle na tom, kto bude vládnuť po októbrových parlamentných voľbách. Čo je dobrá správa, že to nie je závislé od našich sympatií, nesympatií, politických preferencií, ale je to v záujme vlády - aj jednej aj druhej - aby vedeli svoje vecné agendy dostať do spoločného rokovania,“ podotkol.

Ak bude budúca česká vláda chcieť posilniť spoločné záujmy krajín napríklad v energetike, zbrojárskom priemysle, v európskej politike či v otázke vstupu Ukrajiny do EÚ aj na vládnej úrovni, stretnutia budú podľa veľvyslanca fungovať.

Muránsky je na čele slovenskej ambasády v Prahe od 13. mája, keď odovzdal poverovacie listiny českému prezidentovi. V novej funkcii si podľa vlastných slov ešte zvyká. To, že predtým v diplomacii nepôsobil, nepovažuje za nevýhodu, pretože má podľa svojich slov skúsenosti z prostredia politiky, keď bol napríklad poradcom premiéra Roberta Fica.

„Pražské veľvyslanectvo má tradíciu aj politických nominantov, takže v tomto nie som žiadny veľvyslanec, ktorý spadol z mesiaca. Sú, samozrejme, aj iné predstavy o tom, ako má vyzerať veľvyslanec, ale v tomto zmysle som štandard vo svojom žánri,“ dodal Muránsky.