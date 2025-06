Putin: Rusko sa neobáva zvýšenia výdavkov NATO na obranu, je sebestačné

„Neustále zdokonaľujeme naše ozbrojené sily a obranné schopnosti. Čokoľvek NATO robí, samozrejme, vytvára určité hrozby, ale my zastavíme všetky tieto hrozby, ktoré sa objavia,“ povedal šéf Kremľa zástupcom medzinárodných tlačových agentúr pri príležitosti Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade (SPIEF).

Podľa Putina nemá zmysel akékoľvek prezbrojovanie a zvyšovanie rozpočtu na päť percent HDP členských krajín NATO.

Ruský prezident konštatoval, že zvyšovanie rozpočtu krajín NATO nikomu neprospeje a vytvoria tým ďalšie riziká. „Myslím si, že je to úplne iracionálne a nezmyselné. A, samozrejme, z Ruska nepochádzajú žiadne hrozby. To sú jednoducho nezmysly,“ povedal Putin, ktorý podľa DPA vyvrátil tvrdenia predstaviteľov Západu, že Rusko by napadlo krajinu Aliancie. „Je mýtus, že Rusko sa pripravuje na útok na Európu alebo štáty NATO,“ uzavrel Putin.

Budúci týždeň sa v Haagu uskutoční summit NATO, na ktorom lídri pravdepodobne schvália výrazné zvýšenie vojenských rozpočtov. Generálny tajomník NATO Mark Rutte chce na tomto summite presvedčiť hlavy štátov a vlád, aby sa zaviazali vynakladať v budúcnosti na obranu najmenej 3,5 percenta HDP a ďalšie 1,5 percenta HDP dávali na výdavky v súvisiacich oblastiach. Tým by viac ako zdvojnásobili súčasný cieľ výdavkov predstavujúci dve percentá HDP. Rutte však zatiaľ nepredostrel nijaký časový plán takého to zvyšovania cieľov.

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v stredu varovala, že posilňovanie ruskej armády predstavuje hrozbu pre Európu a transatlantickú bezpečnosť. Rusko podľa nej minulý rok minulo na obranu viac ako EÚ dokopy a tento rok vynakladá na obranu viac prostriedkov ako na vlastné zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálnu politiku spolu. Vyhlásila, že ide o dlhotrvajúci plán na agresiu. „Neutrácate toľko za vojenskú silu, ak ju neplánujete použiť,“ dodala.