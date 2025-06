Ukrajina: Rusko už 100 dní odmieta pristúpiť na bezpodmienečné prímerie

„Je to presne 100 dní, čo Ukrajina bezpodmienečne prijala mierový návrh USA na úplné zastavenie paľby, ukončenie zabíjania a pokračovanie v skutočnom mierovom procese. Je to presne 100 dní, čo Rusko odmieta tento základný prvý krok k mieru,“ uviedol vo vyhlásení ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.

Priame rokovania medzi zástupcami Ukrajiny a Ruska o prímerí prebehli doposiaľ v dvoch kolách v tureckom Istanbule. Posledné kolo sa uskutočnilo 2. júna.

Ukrajinská delegácia vtedy navrhla uskutočniť ďalšie kolo rokovaní o prímerí do konca júna. „Navrhujeme ruskej strane, aby sa stretnutie uskutočnilo do konca tohto mesiaca, od 20. do 30. júna,“ vyhlásil ukrajinský minister obrany Rustem Umerov.