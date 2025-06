FDA schválil injekciu na prevenciu HIV, ktorá sa podáva dvakrát ročne

Lieky na prevenciu prenosu HIV, známe ako preexpozičná profylaxia alebo PrEP, existujú už viac než desaťročie. Keďže však zvyčajne vyžadujú každodenné užívanie tabliet, zatiaľ nemali výrazný vplyv na zníženie počtu infekcií vo svete.

„Toto je historický deň v desaťročia trvajúcom boji proti HIV,“ uviedol vo vyhlásení predseda a výkonný riaditeľ Gilead, Daniel O'Day.

Liek Lenacapavir, predávaný pod obchodným názvom Yeztugo, preukázal zníženie rizika prenosu HIV u dospelých a dospievajúcich osôb o viac než 99,9 percenta.

Spoločnosť uskutočnila dve rozsiahle klinické skúšky. Prvý test zahŕňal viac než 2000 žien v subsaharskej Afrike a viedol k 100-percentnému zníženiu počtu infekcií a preukázal prevahu nad tabletkou Truvada, ktorá sa musí podávať denne.

Na druhom teste sa zúčastnilo 2000 mužov a rodovo rôznorodých osôb, a zaznamenané boli len dve infekcie, čo predstavuje 99,9-percentnú mieru prevencie, opäť prekonávajúcu liek Truvada.

Medzi zaznamenané vedľajšie účinky injekcie patria bolesti hlavy a žalúdočná nevoľnosť.

Výsledky oboch klinických testov boli publikované vo vedeckom časopise The New England Journal of Medicine. Časopis Journal označil liek Lenacapavir za „prelom roka“.

AFP však poznamenala, že liek je drahý, pričom v Spojených štátoch má podľa hovorkyne spoločnosti odporúčanú cenu 28.218 dolárov (24.639 eur) ročne. Aktivisti naliehajú na Gilead Sciences, aby výrazne znížila cenu lieku a pomohla tak ukončiť pandémiu HIV.

Námestníčka generálneho tajomníka OSN Winnie Byanyimová tvrdí, že tento liek by mohol byť nástrojom potrebným na zvládnutie nových infekcií. Podotkla však, že ním bude len vtedy, ak bude cenovo dostupný a bude k dispozícii všetkým, ktorí by z neho mohli mať prospech.