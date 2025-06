Ferenčák má na sneme Hlasu skončiť v predsedníctve

Novinárom Ferenčák oznámil, že ho predseda Matúš Šutaj Eštok nenavrhol opäť zvoliť do predsedníctva. Dôvodom má byť strata dôvery voči nemu, ako aj jeho postoje za posledné obdobie, napríklad návrh na odklad hlasovania o novele Ústavy SR.

Na sobotnom sneme sa má nanovo voliť predsedníctvo Hlasu-SD. „Predseda navrhol mená a medzi nim som nebol,“ povedal Ferenčák s tým, že Šutaj Eštok to odôvodnil utorkovým (17. 6.) postojom k hlasovaniu o ústave a tiež celou situáciou, ktorá nastala za pol roka v Hlase-SD. Ferenčák podľa svojich slov požiadal, či môže byť navrhnutý na zvolenie za člena predsedníctva delegátom snemu. „Predseda to potom uzatvoril, že on tú nomináciu dal, takže žiadne iné meno sa už neobjavilo,“ dodal. Na sneme sa zúčastní. „Nechcem robiť ‚ukvapivé‘ závery, ale pevne verím, že strana Hlas má budúcnosť, perspektívu a hodnoty, ktoré ja zastávam, sú tými hodnotami, ktorými ctia aj členovia strany,“ myslí si.

K výmene na poste predsedu Hlasu-SD podľa Ferenčáka nedôjde. „K výmene nedôjde, kým strana neklesne k nižším percentám, odhadujem okolo šiestich percent. Táto téma nie je na stole, dôvera voči terajšiemu predsedovi je. Mám výhrady voči takémuto riadeniu, ale asi som možno zatiaľ ojedinelý alebo tí, ktorí majú iné vízie, ich možno ešte verejne nedeklarujú,“ ozrejmil.

Ferenčák bol pred časom kritikom pomerov v Hlase-SD spolu s odídencami Romanom Malatincom, Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom. Na rozdiel od trojice Ferenčák v strane ostal, je aj zakladajúcim členom Hlasu-SD. Pri novele ústavy mal však výhrady voči spôsobu rokovania i obsahu. Navrhuje, aby o zmene ústavy mohlo po novom rozhodnúť namiesto 90 poslancov až 100 poslancov.