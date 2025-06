Duda: Poľsko presadzuje zvýšenie obranných výdavkov v NATO na päť percent HDP

Počas zasadnutia Rady národnej bezpečnosti to v stredu uviedol prezident Andrzej Duda. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Duda vyhlásil že podporuje návrh generálneho tajomníka Aliancie, ktorý navrhuje 3,5 percenta priamo na obranu a dodatočne 1,5 percenta na široko chápané otázky spojené s budovaním bezpečnostnej infraštruktúry. „Pre nás to v Poľsku nie je problém, pretože už teraz vynakladáme takmer päť percent HDP na obranu, takže tento návrh samozrejme podporujeme,“ povedal.

Prezident zdôraznil, že summit sa koná v kľúčovom čase a Poľsko bude apelovať na zachovanie jednoty NATO. „Osobne si myslím, že je veľmi dôležité zdôrazňovať, aby boli transatlantické väzby v rámci NATO čo najtesnejšie,“ uviedol Duda. Poľsko podľa neho odmieta obmedzenie americkej vojenskej prítomnosti v Európe. „Určite nie sme za to, aby bola táto americká prítomnosť obmedzovaná,“ povedal a dodal, že nemá informácie o úmysle USA znížiť vojenskú prítomnosť v Poľsku.

Prezident taktiež oznámil, že bude opätovne podporovať integračné úsilie Ukrajiny smerom k NATO. „Budem podporovať členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii a všeobecne snahu Ukrajiny čo najviac sa prepojiť so západným spoločenstvom, pretože sa domnievam, že našou geostrategickou úlohou je urobiť všetko pre to, aby čo najviac krajín medzi nami a Ruskom boli krajinami spätými so západným spoločenstvom,“ myslí si Duda.

Vo vystúpení pred Radou národnej bezpečnosti varoval aj pred ruskými vojenskými cvičeniami Zapad 2025, ktoré podľa neho môžu byť predzvesťou ďalších hrozieb. „Treba na to upozorniť a treba to jasne komunikovať našim spojencom v rámci NATO,“ povedal Duda, podľa ktorého si to vyžaduje intenzívnu pozornosť zo strany Aliancie.

Na rokovaní sa diskutovalo aj o energetickej bezpečnosti v súvislosti s výpadkom elektriny v Španielsku. Prezident vyjadril znepokojenie nad nestabilitou spôsobenou obnoviteľnými zdrojmi a apeloval na vyváženie medzi ich rozvojom a budovaním nových jadrových elektrární.

Na zasadnutí sa po prvý raz zúčastnil aj novozvolený prezident Karol Nawrocki, ktorého Duda prizval ako budúceho nositeľa zodpovednosti za bezpečnostnú politiku štátu. „Dúfam, že Rady národnej bezpečnosti sa budú naďalej konať vo veľmi zodpovednej forme spolupráce na najdôležitejších otázkach bezpečnosti Poľska,“ uzavrel Duda a vyzval na povznesenie sa nad politické rozdiely.