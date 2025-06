Puci: Je možné, že sa vetovaná novela o rente pre prokurátorov neschváli

Návrh by mal potom na jeseň pripraviť minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Novinárom to povedal predseda poslaneckého klubu Hlasu-SD Róbert Puci. Verí, že koalícia bude pri hlasovaní jednotná. Hlasovať by sa malo v stredu o 17.00 h. Zákon rieši aj rentu pre generálneho prokurátora.

Jedna z možností podľa Puciho je nepodporiť zákon opätovne ako celok. Zákon by teda nebol prijatý. „Minister Susko by potom musel prísť zase na jeseň so samostatným novým zákonom, ako chce riešiť aj sudcov, aj prokurátorov, ale to je jeho kompetencia,“ povedal Puci novinárom. „Mám pocit, že ako koalícia budeme hlasovať jednotne,“ dodal.

Novelu zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry schválil v parlament v marci. Okrem iného má zaviesť výsluhový dôchodok pre generálneho prokurátora, ak bol vo funkcii aspoň štyri roky. Legislatívu však vetoval prezident. Žiada, aby výsluhový dôchodok generálny prokurátor dostával vtedy, ak by túto pozíciu zastával celé funkčné obdobie. Novelu vrátil poslancom na opätovné prerokovanie. Môžu ju schváliť v pôvodnom znení alebo si osvojiť pripomienky prezidenta, prípadne ju opätovne neschváliť.