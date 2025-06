Šutaj Eštok: PVV aj memorandum hovoria jasne, že Slovensko je členom EÚ a NATO

Pred rokovaním vlády to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v reakcii na slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že Slovensku by svedčala neutralita. Šéf agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD) tvrdí, že na vyjadreniach o neutralite nie je nič zlé.

„Vnímam to ako osobný názor pána premiéra, ale garantujem vám, že kým bude Hlas-SD súčasťou tejto vlády, na našej zahranično-politickej orientácii na všetky štyri svetové strany s jasným zakotvením v EÚ a NATO sa nič nemení,“ podotkol Šutaj Eštok.

Takáč si myslí, že Slovensku by svedčala neutralita a ak to dokážu iné krajiny, dokázala by to aj SR. Poukázal tiež na to, že päť percent HDP na obranu sú extrémne výdavky. „Málokto si vie predstaviť, čo sú to za miliardy. Kladiem si otázku, či nie je lepšie dávať tieto peniaze do školstva, zdravotníctva, ciest, komunikácií,“ podotkol Takáč s tým, že sa uvidí, ako sa bude situácia v NATO vyvíjať.

Šutaj Eštok chce, aby bol pri zvyšovaní obranných výdavkov zachovaný konsenzus na medzinárodnej úrovni. „Máme iný pohlaď na skladbu výdavkov smerujúcich na obranu. Nie sme za to, aby sme kupovali rakety a tanky, ale aby výdavky smerujúce na obranu išli do nemocníc, mostov, ochrany vnútornej bezpečnosti,“ skonštatoval.