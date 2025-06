ICE zadržal kandidáta na starostu New Yorku, ktorý sprevádzal migranta na súde

K zadržaniu došlo v priestoroch súdu v Manhattane, kde demokratický kandidát na starostu sprevádzal migranta, ktorému hrozí deportácia. Žiadal tiež o nahliadnutie do súdneho spisu týkajúceho sa dotyčného migranta, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a stanica CNN.

Na internete a v médiách sa šíria zábery, na ktorých je zobrazené, ako pracovníci ICE násilne zadržiavajú finančného kontrolóra a kandidáta na starostu.

„Nerobím obštrukcie, stojím tu na chodbe. Požiadal som o nahliadnutie do súdneho spisu,“ povedal Lander pracovníkom ICE, ktorí mali na tvári rúška. „Nemáte právomoc zadržať amerických občanov žiadajúcich súdne príkazy,“ dodal.

Landera prepustili po niekoľkých hodinách a následne pre CNN povedal, že každému, kto videl video jeho zadržiavania, môže byť jasné, že kandidát na starostu nepredstavoval žiadne nebezpečenstvo. Dodal, že proti nemu dosiaľ neboli vznesené žiadne obvinenia.

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti, ktoré dohliada na ICE, na sieti X zdieľalo Landerov príspevok spred roka, v ktorom Lander napísal: „Nikto nestojí nad zákonom.“

„Nikto nestojí nad zákonom a ak položíš ruku na predstaviteľa bezpečnostnej služby, budeš niesť následky,“ napísalo ministerstvo k uvedenému príspevku. Rezort objasnil, že Landera „zadržali za napadnutie bezpečnostných zložiek a bránenie federálnemu úradníkovi“.

Generálna prokurátorka v New Yorku Letitia Jamesová označila konanie príslušníkov ICE za „šokujúce použitie sily“. „Nikto by nemal byť vystavený strachu a zastrašovaniu v súdnej sieni a pokračujúce útoky tejto administratívy voči obyvateľom New Yorku znižujú bezpečnosť v našich komunitách,“ napísala na X.

AFP pripomína, že v uplynulých týždňoch príslušníci ICE zvýšili počet zadržaní migrantov na imigračných súdoch bezprostredne po príchode týchto osôb.

Americký prezident Donald Trump po návrate do Bieleho domu prisľúbil zintenzívnenie zásahov proti ľuďom bez dokladov a ich následné vyhostenie. Orgány zrušili predchádzajúce usmernenia, ktoré bránili vymáhaniu práva na citlivých miestach, vrátane súdov. Trumpova migračná politika a zásahy ICE vyvolali v Spojených štátoch masové protesty.

Lander je podľa prieskumov pred primárkami Demokratickej strany na starostu mesta New York na treťom mieste.