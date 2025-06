Donald Trump zvažuje možnosť zaútočiť na Irán

Zasadnutie Rady pre národnú bezpečnosť trvalo približne hodinu a 20 minút. Biely dom bezprostredne po konci neprezradil žiadne podrobnosti o jeho priebehu. Irán však medzičasom ohlásil novú sériu útokov na izraelské letecké základne.

Stretnutie sa uskutočnilo po tom, ako Trump uviedol, že Spojené štáty „zatiaľ“ nezlikvidujú iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Prezident taktiež vyzval Teherán, aby sa „bezpodmienečne“ vzdal.

Najpravdepodobnejším scenárom by podľa agentúry AFP mohlo byť použitie amerických bômb proti iránskemu jadrovému zariadeniu na obohacovanie uránu Fordow, ktoré sa nachádza mimo dosahu izraelských síl. Denník The New York Times zas tvrdí, že Spojené štáty zvažujú povoliť americkým lietadlám pomôcť s dopĺňaním paliva izraelským bojovým lietadlám počas letu, aby mohli vykonávať misie na dlhšie vzdialenosti.

Spojené štáty sú blízkym spojencom Izraela, no Trumpova administratíva dosiaľ zdôrazňovala, že sa na bojoch medzi Izraelom a Iránom nezúčastňuje.