Hasiči budú môcť odpracovať 48 hodín týždenne, viac iba so súhlasom

Viac môžu pracovať, iba ak na to udelia zboru súhlas. Vyplýva to z návrhu novely zákona o HaZZ, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Plénum o novele rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní. Ministerstvo vnútra návrh predložilo v reakcii na aktuálne súdne spory hasičov so štátom.

Nová úprava má zároveň zvýšiť peňažnú náhradu za služobnú pohotovosť. Počas pracovných dní dostanú hasiči namiesto 15 percent 50 percent zo sumy príslušnej časti ich platov. Náhrada počas dní pracovného pokoja bude namiesto doterajších 30 percent 100 percent.

V praxi by to podľa Ministerstva vnútra SR malo vyzerať tak, že hasič s päťročnou praxou za 80 hodín pohotovosti dostane namiesto 114 eur až 340 eur, veliteľ čaty s 22-ročnou praxou namiesto 194 eur dostane 684 eur. Má ísť o mesačné zlepšenie príjmov o 226 a 490 eur.

„Som presvedčený, že tieto opatrenia pomôžu stabilizovať systém, zvýšia atraktívnosť povolania hasiča a konečne prinesú uznanie tým, ktorí dennodenne chránia naše životy a majetok,“ povedal šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

„Uvedené zmeny sa navrhujú aj z dôvodu čiastočného dorovnania nárokov príslušníkov s príslušníkmi ozbrojených bezpečnostných zborov aj s poukazom na to, že ide o zbory spadajúce pod rovnaký ústredný orgán štátnej správy, a preto je dorovnávanie nárokov viac ako žiaduce,“ uviedol rezort v materiáli.