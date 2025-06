Trump pravdepodobne opäť predĺži termín na predaj aplikácie TikTok

Trump už dvakrát predĺžil tento termín. K prvému odkladu došlo v januári. A začiatkom apríla podpísal príkaz, aby TikTok zostal v prevádzke ďalších 75 dní po tom, čo bola odložená potenciálna dohoda o jeho predaji americkým vlastníkom.

„Pravdepodobne áno,“ odpovedal na otázku novinárov na palube Air Force One, či sa termín opäť predĺži. „Pravdepodobne musíme získať súhlas Číny, ale myslím si, že ho dostaneme. Myslím si, že prezident Si Ťin-pching to nakoniec schváli,“ dodal. Trump už minulý mesiac v rozhovore pre NBC naznačil, že by bol otvorený opätovnému posunutiu termínu.

Prvý príkaz na predĺženie lehoty podpísal Trump hneď po nástupe do úradu 20. januára po tom, čo platforma nakrátko zhasla. Deň predtým totiž nadobudol platnosť zákaz schválený Kongresom a potvrdený Najvyšším súdom USA v súvislosti so zákonom o ochrane Američanov pred aplikáciami, ktoré majú pod kontrolou zahraniční rivali.

V apríli pritom predstavitelia Bieleho domu verili, že sa blížia k dohode o vyčlenení amerických aktivít TikToku do novej spoločnosti s americkým vlastníctvom. Tá však padla po tom, čo Čína po oznámení Trumpových ciel od dohody odstúpila.