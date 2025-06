Slovensko evakuuje ďalších občanov z krízovej oblasti Blízkeho východu

Na Letisko M. R. Štefánika ich v utorok podvečer privedie vládny špeciál, ktorý odletel z cyperskej Larnaky. Ide o 18 Slovákov, 13 Maďarov, ôsmich Rakúšanov a troch Čechov. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

„Druhý evakuačný let privezie na Slovensko druhú časť našich občanov, ale aj občanov z partnerských krajín, ktoré nás požiadali o pomoc. Desiatky slovenských aj zahraničných občanov sme najprv prepravili z jordánskych miest Akaba a Ammán na Cyprus, ktorý sa v tejto náročnej krízovej situácii stal kľúčovým a bezpečným evakuačným centrom,“ skonštatoval šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).

Prvým vládnym špeciálom evakuovalo Slovensko v pondelok (16. 6.) celkovo 73 občanov vrátane 30 Slovákov. Týmto letom zároveň SR pomohla priviezť do Európy občanov iných krajín, a to 15 Poliakov, 14 Čechov, deviatich Rakúšanov, dvoch Slovincov a po jednom občanovi Estónska, Španielska a Malajzie. Vládny špeciál zároveň zabezpečil na svojej prvej ceste z Bratislavy do jordánskeho Ammánu rovnako návrat 35 občanov Jordánska a ôsmich občanov Rakúska.

Pri evakuácii z Blízkeho východu ostávajú podľa rezortu diplomacie kľúčovou súčasťou krízoví a konzulárni pracovníci MZVEZ SR doma i na veľvyslanectvách v zahraničí spolu s Medzinárodným operačným krízovým centrom rezortu diplomacie (MOKC). To je nepretržite k dispozícii 24 hodín denne sedem dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Poskytuje informácie prvého kontaktu o aktuálnych cestovných obmedzeniach či podmienkach cestovania do zahraničia, o kontaktoch na najbližší zastupiteľský úrad. V prípade potreby odporučí, ako postupovať pri strate cestovného dokladu, dopravnej nehode alebo inej nepredvídanej udalosti počas pobytu v zahraničí.