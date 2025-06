Prezident: Slovensko nebude na samite NATO narúšať jednotu

Zároveň však bude trvať na tom, aby sa prípadné zvyšovanie výdavkov na obranu rozložilo na čo najdlhší čas a výraznú časť tvorili výdavky duálneho využitia. Prezident Peter Pellegrini to uviedol po utorkovom okrúhlom stole so zástupcami koaličných i opozičných strán. Dodal, že konkrétne napĺňanie záväzku bude na vláde SR, aktuálnej aj nasledujúcich. Zároveň si myslí, že Slovensko musí pokračovať v investovaní do zbrojárskeho priemyslu.

Hlava štátu potvrdila, že všetci zúčastnení súhlasia s tým, že Slovensko má na samite vystupovať ako zodpovedný partner a nenarúšať konsenzus. Na rokovaní sa zúčastnil premiér Robert Fico, minister obrany Robert Kaliňák (obaja Smer-SD), lídri koaličných strán SNS a Hlas-SD, ako aj predsedovia opozičných strán PS, KDH a SaS. Prezident takisto zdôraznil, že zabezpečiť bezpečnosť pre občanov by malo byť pre Slovensko prioritou z vlastnej vôle a bez ohľadu na to, či ho o to niekto požiada alebo mu to nariadi. Krajina by si podľa neho mala sama od seba odpovedať, či je v stave obrániť sa pred prípadným atakom.

„Slovensko nebude narúšať jednotu na samite a bude sa, samozrejme, hľadať konsenzus, ktorý bude vyhovovať všetkým 32 členským krajinám. Na druhej strane, Slovensko bude trvať na tom, aby sa prípadné zvyšovanie výdavkov rozložilo čo najdlhšie v čase a aby výraznou časťou zvýšených prostriedkov do budúcna boli projekty duálneho použitia, tzn. aj mierového,“ vyhlásil prezident. Na samite takisto plánuje prezentovať, že konkrétny spôsob a tempo napĺňania záväzku je a aj bude plne v rukách vlády SR, ktorá bude aktuálne pri moci. Podotkol, že niektoré krajiny v súčasnosti ešte stále nenapĺňajú aktuálny cieľ, ktorý hovorí o výdavkoch dve percentá z hrubého domáceho produktu (HDP).

Prezident si zároveň myslí, že SR musí ďalej a výraznejšie investovať do slovenského zbrojárskeho priemyslu. Podotkol, že zbrojárska výroba začína výrazne prispievať k rastu HDP na Slovensku. Je preto podľa neho potrebné ďalej prispievať k rastu našej ekonomiky.

Pellegrini takisto informoval, že minister obrany na rokovaní odovzdal národný plán vyzbrojovania a modernizácie ozbrojených síl do roku 2030. Kaliňák je tiež podľa jeho slov ochotný zvolať na neutrálnej pôde zasadnutie odborníkov z jednotlivých politických strán naprieč politickým spektrom s predstaviteľmi Ozbrojených síl SR k výdavkom na obranu. „Aby priamo odborníci, ktorí rozhodujú o tom, čo naše ozbrojené sily potrebujú, diskutovali o tom, čo treba ešte nakúpiť, akým spôsobom by sa to malo obstarať a čo všetko ešte armáda na splnenie si svojich všetkých spôsobilostí potrebuje,“ ozrejmil prezident.