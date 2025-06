Prezident reagoval na Fica: Neutralita by bola xnásobne drahšia ako naše členstvo v NATO

Prezident Peter Pellegrini to uviedol v utorok v reakcii na slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD), podľa ktorého by Slovensku v týchto časoch neutralita svedčala.

„Ak chcete byť neutrálna krajina, to neznamená, že ste takou dobrou krajinou, ktorá je kamarátka so všetkými naokolo a nikto jej nemôže ublížiť. Neutralita znamená, že nie ste súčasťou nejakých veľkých medzinárodných inštitúcií, ale potom si všetko musíte garantovať sami. A tam by to potom možno nebolo o 3,5 percentách na zbrojenie, ale možno siedmich, ôsmich, desiatich, a to by sme už vôbec nezvládli,“ podotkol prezident.

Za rozhodujúce považuje, že podpora členstva Slovenska v Severoatlantickej aliancii je súčasťou programového vyhlásenia vlády. „Preto toto vyjadrenie považujem čisto za jeho osobný postoj, možno nadhodenie opäť nejakej politickej témy,“ komentoval Pellegrini. Hovorí o provokatívnej myšlienke, ktorou sa zahlcuje verejný priestor. Označil to za zbytočné a riskantné.

Prezident varoval, že takáto diskusia môže vyústiť aj do petičnej akcie. Ako poznamenal, v prípade správne formulovanej otázky o vystúpení SR z NATO by takéto referendum vypísal. „Neroztvárajme dvere a debatu na témy, ktoré môžu bezpečnosť Slovenskej republiky ohroziť, pretože bezpečnosť našej krajiny musí byť našou prioritou a musí stáť nad geopolitikou, musí stáť nad získaním pár lacných percent u niekoľko desaťtisíc voličov,“ upozornil.

Fico v utorok vyhlásil, že Slovensku by v týchto časoch, keď si mädlia ruky zbrojárske firmy a Európa hovorí o vojne, svedčala neutralita. Dodal však, že toto rozhodnutie nie je v jeho rukách.