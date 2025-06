Ústavný súd SR zrušil disciplinárne potrestanie sudcu Trubana

Podľa ÚS došlo k porušeniu jeho základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie.

O Trubanovej ústavnej sťažnosti rozhodol 11. júna IV. senát ÚS, ktorý so zrušením uznesenia vec vrátil NSS na ďalšie konanie. Podľa rozhodnutia je NSS zároveň povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume 959 eur.

ÚS prijal sťažnosť na ďalšie konanie v apríli 2024, pričom odložil vykonateľnosť uznesenia NSS do právoplatnosti rozhodnutia v tejto veci.

Disciplinárny senát NSS uznal Trubana ako sudcu ŠTS za vinného zo závažného disciplinárneho previnenia, keď sa nevylúčil z rozhodovania o väzbe pre nitrianskeho podnikateľa Norberta B. Potrestal ho polročným znížením funkčného platu o 50 percent. Senát NSS poukázal na to, že sudca musí oznámiť svoju zaujatosť vždy, ak je na to daný niektorý z dôvodov. Truban označil verdikt NSS za absolútne neprijateľný. Uviedol, že nemal pomer k účastníkom konania ani k prejednávanej veci. Disciplinárku vnímal ako politicky motivovanú v súvislosti s rozhodnutím o nevzatí Norberta B. do väzby v kauze Dobytkár.

Návrh na disciplinárne konanie voči nemu podali v októbri 2020 vtedajší predseda ŠTS Ján Hrubala a predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Žiadali jeho preradenie na súd nižšieho stupňa.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) vymenoval Trubana za predsedu ŠTS k 15. decembru 2024. Miesto predsedu súdu sa uvoľnilo po tom, ako sa Hrubala vzdal funkcie.