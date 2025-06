Do rytierskeho stavu povýšili Oldmana, Daltreyho i Winwooda

Oscarový herec Gary Oldman, člen skupiny The Who Roger Daltrey a sólo hudobník Steve Winwood. To sú niekoľkí z umelcov, ktorých povýšili do rytierskeho stavu s oprávnením používať titul sir. Stalo sa tak v Londýne pri príležitosti oficiálnych osláv narodenín britského kráľa Karola III., informuje BBC News.

Dovedna pribudlo 19 nových sirov a 21 držiteliek šľachtického titulu dáma vrátane herečky Elaine Paigeovej, spisovateľky Pat Barkerovej či televíznych moderátoriek Tess Dalyovej a Claudie Winklemanovej. Na zozname vyznamenaných, ktorý vydáva úrad vlády, bolo celkovo 1200 osôb, pričom 48 percent tvorili ženy. Najmladšia osoba mala 11 rokov, najstaršia 106 rokov. Väčšina vyznamenaní sa v Spojenom kráľovstve udeľuje dvakrát ročne - v júni na oficiálne narodeniny panovníka a na Nový rok. Nominácie posudzujú nezávislé komisie z rôznych odvetví na základe odporúčaní predsedu vlády, ministrov a zástupcov verejnosti. Na zozname sú osobnosti z oblasti umenia, vedy, športu, politiky, ale najmä charitatívnej a komunitnej práce.