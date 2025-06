Premiér: Slovensko nebude súhlasiť so zastavením dodávok energií z Ruska

Je to nezmyselný, ideologický a škodlivý návrh, ktorý by v SR mohol znamenať zvýšenie cien plynu pre domácností o 30 až 50 %. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) po stretnutí s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) k priebežnému plneniu programového vyhlásenia vlády rezortom hospodárstva.

„V praxi to bude znamenať nárast cien pre domácnosti. Hovorím to úplne bez akýchkoľvek okolkov. My rátame s vyššími tranzitnými poplatkami v Európe, rátame s vyššou cenou komodity. My musíme rátať, že slovenské domácnosti budú ohrozené zvýšením ceny plynu o 30 až 50 %. A pýtam sa aj vás, ako tu stojíte, či ste pripravení toto urobiť kvôli Ukrajine? Ja nie,“ vyhlásil predseda vlády.

Plyn, ktorý v súčasnosti prichádza v malých objemoch z Ruskej federácie, je podľa neho rozdielový a stabilizuje ceny plynu v Európe. „Pokiaľ tento plyn bude zastavený, bude nielen nárast komodity, bude nárast tranzitných poplatkov, ale tým, že sme teraz na konci rúry a nie na začiatku, sa môže stať, že nebude ani dostatok komodity,“ domnieva sa Fico.

Slovensku tiež podľa neho hrozí medzinárodná arbitráž. S ruským Gazpromom má podpísanú dlhodobú zmluvu o dodávkach plynu v hodnote okolo 20 miliárd eur. Ak ju v roku 2028 prestaneme plniť, môžu nás predstavitelia tejto spoločnosti žalovať a požadovať náhradu v miliardách.

„Môžem vám oznámiť, že veľvyslanec Slovenskej republiky pri EÚ dostal jasný pokyn, aby žiadal odklad hlasovania o sankciách, pokiaľ nebude tento problém vyriešený. Pretože nemáme žiadne odpovede, ktoré sa týkajú kompenzácií, nemáme žiadne odpovede, ktoré sa týkajú prípadných právnych sporov, nemáme žiadne odpovede, pokiaľ ide o garantovanie toho, že reálne Slovensko bude mať dostatok plynu, ktorý potrebujeme,“ zdôraznil premiér.

Vláda podľa neho urobí všetko preto, aby ceny energií pre domácnosti na Slovensku nešli v roku 2026 nahor. V prípade elektriny sa spolieha na memorandum, ktoré je podpísané so Slovenskými elektrárňami. „Pokiaľ ide o plyn, tie dopady sú v stovkách miliónov eur a to sme zatiaľ veľmi optimistickí, to môže ísť až do jednej miliardy eur. Budeme hľadať zdroje, aby sme domácnostiam pomohli a neplatili viac,“ avizoval Fico.

Ministerka hospodárstva podľa neho pracuje na systéme adresnosti pri pomoci s cenami energií. V tomto prípade je však základným problémom stanoviť, kto je bohatý a kto chudobný, kto teda pomoc potrebuje a kto už nie. Naozaj bohatých rodín je podľa Fica minimum. „Preto stále môžeme tvrdiť, že prakticky celé Slovensko bude potrebovať kompenzácie pri energiách, či je to plyn alebo je to elektrina,“ doplnil.

Celkovo si rezort hospodárstva podľa premiéra veľmi dobre plní úlohy stanovené programovým vyhlásením vlády. Splnených je už okolo 80 % úloh, vyčíslil Fico. Okrem energetickej oblasti vyzdvihol aj činnosť rezortu v oblasti podpory investícií a prípravy priemyselných parkov pre veľkých zahraničných investorov.