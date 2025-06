Ferenčák chce hlasovať o ústave až na jeseň,v utorok sa nebude prezentovať

Chce tak dosiahnuť dostatočný priestor na komunikáciu aj vysvetlenie pozmeňujúcich návrhov. Potvrdil to pre TASR s tým, že už je na predkladateľovi, či sa hlasovanie presunie. Ak sa bude hlasovať už v utorok, nebude sa v rokovacej sále prezentovať, čiže sa na hlasovaní nezúčastní.

Ferenčák zároveň navrhuje zvýšiť kvórum na prijatie ústavy a ústavného zákona z 90 na 100 hlasov od poslancov. Komunikoval o tom ešte v pondelok (16. 6.) so všetkými stranami a čas do jesene by chcel využiť aj na presadenie tohto návrhu.

Presunutie hlasovania na jeseň poslanec odôvodnil tým, že zmeny v ústave polarizujú spoločnosť. Niektoré pozmeňujúce návrhy prišli podľa neho na poslednú chvíľu a treba vysvetliť všetky predkladané zmeny, keďže niektoré návrhy vzbudzujú pochybnosti.

Poslanec a podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) uviedol, že aktuálne zisťujú, koľko poslancov bude hlasovať za zmenu ústavy a či ju dokážu schváliť. Rozhodnutie o tom, či sa hlasovanie presunie, prijmú pred utorkovým hlasovaním o 17.00 h. Verí, že do večera si to ešte niektorí poslanci rozmyslia. Zároveň rešpektuje vyjadrenie poslanca Ferenčáka.

„Stotožňujem sa s analýzami niektorých ústavných právnikov, že tieto zmeny povyšujú nejakú úpravu zákonnej normy do ústavnej normy. V zásade sa tým nič iné nemení a bude sa viac a ťažšie meniť ústava v hodnotových otázkach, keby to malo byť len cez bežný zákon,“ povedal Gašpar. Vyjadrenia, že novela je v rozpore s právom Európskej únie, sú podľa neho nezmysly.

O novele sa má hlasovať o 17.00 h. Koalícia už našla zhodu s poslancami KDH a Kresťanskej únie na spoločnom znení pozmeňujúcich návrhov. Poslanci za KDH František Mikloško a František Majerský však avizovali, že novelu nepodporia. Na prijatie ústavnej zmeny je potrebných 90 hlasov od poslancov.