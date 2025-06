PS podporuje zvyšovanie výdavkov na obranu, žiada prísnejší dohľad nad míňaním

PS sa v utorok zúčastní na okrúhlom stole k téme výdavkov na obranu, ktorý organizuje prezident SR Peter Pellegrini. Hnutie však zdôrazňuje, že za okrúhlym stolom by sa mali stretnúť koaličné strany, keďže medzi nimi nepanuje zhoda na tejto téme. PS navrhuje prísnejší dozor a monitoring míňania peňazí na obranu.

„Progresívne Slovensko je konzistentne za zvyšovanie našich investícií do obrany. Nie je to preto, že by sme chceli ukrátiť zdravotníctvo alebo školstvo,“ povedal na tlačovej konferencii líder PS Michal Šimečka. Zvyšovať výdavky na obranyschopnosť je podľa neho potrebné vzhľadom na agresívnu politiku Ruska a jeho prezidenta Vladimira Putina. PS však nesúhlasí so spôsobom, akým sa navyšovali výdavky na obranu doteraz a ako sa vedie diskusia. Kaliňák podľa Šimečku avizoval nákupy zbraňových systémov „zbrklo“, bez stratégie a bez dohody naprieč politickým spektrom. „Ak sa to bude robiť takto, je jedno, či sú to dve alebo tri percentá. Nebudú účelne minuté na zvyšovanie našej obranyschopnosti,“ myslí si šéf PS.

Šimečka bude pri okrúhlom stole prezidentovi tlmočiť pozíciu svojho hnutia, ale aj to, že ani v koalícii neexistuje zhoda na tom, či navýšiť výdavky. Nerozumie, prečo hlava štátu zvolala takýto okrúhly stôl.

Podpredseda PS Tomáš Valášek pripomenul, že týždeň pred samitom NATO nemá vláda ustálenú pozíciu rozpočtu na obranu, neexistuje ani dohoda medzi vládou a prezidentom, ktorý zastupuje krajinu na takýchto samitoch. Pri okrúhlom stole chce PS žiadať vytvorenie komisie alebo výboru, ktorý by monitoroval míňanie zvýšených výdavkov na obranu. Podľa Valáška je na tejto požiadavke zhoda v opozícii.