NRSR: Poslanci ukončili debatu k novele ústavy, hlasovať sa má v utorok podvečer

V závere vystúpila poslankyňa Zuzana Plevíková (Smer-SD). V pléne predstavila pozmeňujúci návrh, ktorým sa posúva účinnosť novely ústavy na 1. november. Opoziční poslanci sa preto pýtali, či sa presunie aj hlasovanie o novele na jeseň. Podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) po ukončení diskusie potvrdil, že hlasovať sa má v utorok o 17.00 h.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) poslancom odpovedal na ich výzvy k obsahu listu komisára Európskej komisie pre spravodlivosť, demokraciu a právny štát Michaela McGratha. Susko reagoval, že komunikácia s eurokomisárom je dôverná, preto ju nemôže zverejniť. Priblížil však, že eurokomisár v liste vyjadruje obavu o prednosti európskeho práva vo vzťahu k navrhovanej novelizácii, no nenapísal podrobnosti. Takisto v ňom podľa Suska vyjadruje nádej, že novela ústavy sa schváli tak, aby bola v súlade s právom EÚ. To sa podľa ministra aj deje. „Návrh, ktorý sme predložili, nijako nezasahuje do prednosti práva EÚ alebo medzinárodných organizácií,“ vysvetlil.

Susko odmietol, že by novela slovenskej ústavy bola prvým krokom k vystúpeniu z EÚ alebo príklonom k Rusku. Opozícia podľa neho reaguje jednostranne.