Toto by mali robiť alergici každý deň, 30-sekudový trik zabráni sennej nádche

Odborník na upratovanie odhalil jednoduchý zvyk, ktorý dokáže výrazne znížiť množstvo peľu v domácnosti. Nigel Bearman, zakladateľ spoločnosti Daily Poppins, sa podelil o overený tip na upratovanie, ktorý vám zaberie len 30 sekúnd denne. Podľa neho je potrebné utierať parapety po vetraní cez okno. Tak zabránite tomu, aby sa vo vašej domácnosti držal peľ.

„Stačí použiť vlhkú utierku z mikrovlákna raz denne. Trvá to 30 sekúnd, nič to nestojí a dokáže to skutočne zmierniť záchvaty sennej nádchy v interiéri,“ uviedol Bearman pre Express. Peľové častice sa môžu usadiť na hladkých povrchoch, ako sú parapety, rámy a žalúzie, najmä keď sú okná otvorené v čase najvyššej koncentrácie peľu.

Utretie peľu predtým, než sa stihne rozšíriť ďalej od okna, však zabráni jeho prenosu na iné povrchy, ako je posteľná bielizeň, pohovky a koberce, ktoré sa čistia oveľa ťažšie. Peľ sa môže vznášať po miestnosti zakaždým, keď niekto prejde okolo alebo zatvorí okno.

Okrem utierania parapetov sa Nigel podelil o niekoľko ďalších návykov, ktoré môžu pomôcť alergikom: