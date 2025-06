Gašpar reagoval na Majerského, ktorý nechce podporiť novelu ústavy

Navrhované zmeny v Ústave SR nikomu neuškodia, už dnes je väčšina z nich zahrnutá v zákone o rodine. Vyhlásil to podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) počas diskusie v pléne. Kritizoval zároveň opozičné PS, že zastrašuje KDH, ktoré sa len snaží presadiť svoje hodnoty a ctiť si ich.

„V zákone o rodine je dnes skoro všetko, čo sa dnes prenáša do ústavy, akurát to dostáva vyššiu právnu silu, pretože to bude súčasťou ústavy, pokiaľ sa to podarí schváliť,“ povedal Gašpar.

Reagoval aj na poslanca Františka Majerského (KDH), ktorý sa rozhodol novelu ústavy nepodporiť. Myslí si, že ho niekto „kúpil“ alebo zastrašil. „Je to zmena hodnotového sveta poslanca za KDH,“ povedal o Majerskom. Poslanec František Mikloško (KDH) Gašparovi odkázal, že si vyprosuje takéto očierňovanie, pretože Majerský je „čistý človek“. Gašpar tiež povedal, že Mikloško ostal uviaznutý v antikomunizme, na čo Mikloško reagoval, že Gašpar svojím obviňovaním súpera z podplácania vnáša „duch totality“.

Smer-SD podporí podľa Gašpara novelu bez ohľadu na to, či sa ju podarí ústavnou väčšinou schváliť. Národnú identitu treba podľa neho v ústave precizovať, pretože silnejú názory, ktoré to idú popierať. Slovensko je členom EÚ, ale podľa podpredsedu NR SR sa nezaviazalo „hlucho a slepo“ plniť, čo mu Únia povie. Tvrdí, že predstaviteľom PS je úplne jedno, či sú rozhodnutia EÚ na prospech občanov.