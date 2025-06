Izraelské útoky na Irán môžu trvať 2 až 3 týždne, cieľom je jadrová dohoda

DNES - 18:17

Izraelská vojenská operácia proti Iránu by mohla trvať približne dva až tri týždne, pričom sa jej ďalší vývoj bude odvíjať najmä od najbližších rozhodnutí vysokopostavených politikov. Pre portál Times of Israel (TOI) to povedal nemenovaný izraelský predstaviteľ, píše TASR.

„Je tam skupina vojenských cieľov, ktoré môžeme pomerne rýchlo dostať. Ak sa ju rozhodnú rozšíriť o ďalšie, napríklad vládne ciele, hospodárske ciele a podobne, bude to trvať dlhšie,“ uviedol zdroj portálu TOI. Dodal, že cieľom Izraelu je dosiahnutie prísnejšej jadrovej dohody medzi Iránom a západnými mocnosťami. „Izrael sa snaží spraviť dostatok škôd (na jadrovom programe) na to, aby sa mohol vrátiť k diplomacii a aby si zaistil dobrú dohodu,“ uviedol zdroj. Podľa jeho slov Teherán sprostredkovane oznámil Tel Avivu, že pokiaľ „prestane útočiť, prestanú aj oni a vrátia sa k rokovaniam“. Počet obetí izraelských útokov v Iráne, ktoré sa začali 13. júna, už dosiahol najmenej 224, pričom 90 percent obetí tvoria civilisti. Uviedol to v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zdravotníctva. Pri najnovších iránskych útokoch z noci na pondelok bolo v Izraeli zabitých najmenej osem ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Vznikli aj značné materiálne škody na bytových domoch a údajne aj v areáli amerického veľvyslanectva v Tel Avive.